По мнению США и ЕС, умерший в 2016-м президент Узбекистана был худшим из всех диктаторов

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20 октября 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Не так давно, 4 года назад, 2 сентября 2016 года в Узбекистане скончался один из самых знаменитых восточных диктаторов. Имя ему – Ислам Абдуганиевич Каримов. Он же являлся первым и можно сказать пожизненным президентом страны. Также имел неофициальный титул «юртбаши» на средневековый манер. Каримов известен, как первый президент Узбекистана и один из самых влиятельных лиц в Средней Азии.

Но при этом, он прославился ещё и как весьма жестокий правитель, беспощадно относившийся к любому проявлению оппозиции. Всех, кто был не согласен с его режимом, он объявлял врагами страны. У Каримова конечно же имелись положительные качества, вроде любви к теннису или к неприязни исламизма. Но всё остальное – это сплошные минусы и недостатки.

Особенно не любил он тех, кто уезжал на заработки в Россию якобы из-за «жуткого нищенского положения на родине». Оппозиционеров он не жаловал вообще. Все несогласные с его точкой зрению, как правило, подвергались репрессиям. Многие из них гибли в тюрьмах или в психиатрических учреждениях. Известно даже то, что Ислам Каримов мог стоять за помещением собственного племянника Джамшида в «психушку» из-за его «особой» точки зрения. Джамшид провёл в этом аду целых 10 лет. То, что вытворяли в лечебницах Узбекистана местные работники больше походило на откровенный фашизм. До СМИ долетали многие слухи, говорящие об ужасном отношении ко всем больным, и в особенности к тем, кто, по сути, не являлся психически нестабильной личностью.

Получается, что все обвинения оппозиционеров против Каримова вполне обоснованы. И дело здесь не только в знаменитом Андижанском подавлении 2005 года. Хотя и это тоже сыграло свою роль. Тогда в городе Андижан действительно вспыхнуло мощное восстание, по версии властей, поддержанное исламской сектой акрамитов. Закончилось всё это масштабным количеством убитых. По неофициальным данным, число погибших в результате мятежа достигало едва ли не 1500. Всё началось из-за арестов нескольких бизнесменов, которые, по словам знакомых и окрестных жителей региона, были обычными порядочными людьми, которые отдавал отчёт своим действиям. Власти же обвинили их в сотрудничестве с радикальной организацией Юлдашева («Акрамия»). Из-за несправедливых действий властей и решений местного суда в городе вспыхнуло восстание. Люди сразу же подхватили девиз протеста и тысячами повылезали на улицы. Каримовская администрация утверждала, что мятеж был спровоцирован исламистами. Но независимые СМИ не фиксировали никаких выкриков в этом стиле. Никаких экстремистских лозунгов зафиксировано не было. Никаких «Аллах-акбаров» или чего-то подобного. Напротив, основным лозунгом протестующих была – «Свобода». Каримов же не стал толком разбираться и просто послал армию на подавление бунта. Его солдаты спокойно стреляли по мирным и безоружным жителям, что не поддерживали действующий режим. В США и во многих странах такое подавление восстание назвали чрезмерно жестоким. На Узбекистан обратили внимание все ненавистники деспотии.

Ислам Каримов славился и другими отрицательными чертами, кроме высокомерия и жестокости. Чего только стоят его невероятная ложь и фальшивые убеждения. Он не стеснялся лгать публично и заявлять, что в Узбекистане нет никакой нищеты, и все люди живут счастливо. Нередко он напоминал этим южно-азиатских диктаторов ХХ века. Для престижа и для возвеличивания самих себя, они очень часто прибегали к созданию заведомо ложных сведений. Каримов утверждал, что в его стране людям живётся вполне благополучно. «У нас невозможно встретить попрошаек», - говорил диктатор во всеуслышанье, «А мигранты, уезжающие в РФ, на самом деле – обычные лентяи. Они позорят всех нас». Критики же отвечали на это очень смелыми заявлениями. «Конечно, у нас нет попрошаек», - слышались высказывания ненавистников режима, «Ведь они все уехали в Россию. А всё потому что им никто не даёт денег». Денег в стране действительно не было… у простого народа, разумеется. Работы никто нормальной не давал, и помощи никто не предоставлял. Жизнь простолюдинов напоминала суровую борьбу за выживание. У Каримова же богатств было предостаточно. Его семья купалась в роскоши и в буквальном смысле «плавала в золотых бассейнах». Но те, кто пробовал об этом рассказывать простым людям и хоть как-то заговорить о справедливости, очень часто платил высокую цену. Длительные тюремные заключения и несправедливые обвинения были нормой для Каримовского режима. Карательная психиатрия, политические преследования, коррупция чиновников, страшная гомофобия, репрессии и настоящий «моральный геноцид» узбекского народа – всё это неотъемлемые признаки господства Каримовской власти. Недаром ведь его называли одним из самых худших диктаторов на планете. По рейтингу 2010 года, составленному журналом Foreign Policy, Ислам Каримов занял седьмое место, встав практически рядом с Исайясом Афеверки, жестоким тираном Эритреи, уничтожившим немало соотечественников.

«Пожизненный президент» Узбекистана скончался от инсульта 2 сентября 2016 года. Хотя некоторые журналисты утверждали, что смерть наступила намного раньше упомянутого срока, просто последователи режима не желали об этом говорить среди народа. Реакция на смерть Каримова среди узбеков была неоднозначной. Одни предпочли сожалеть о великом горе, другие же несказанно радовались освобождению от «цепей рабства». В любом случае, правление Каримова войдёт в историю Узбекистана, как один из самых трудных, жестоких и беспощадных периодов.