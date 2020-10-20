Кассио Тагге. Тот, кто знал правду об Альянсе. О ещё одной выдающейся личности из вселенной «Звёздные войны»

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20 октября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

И генерал Кассио Тагге из команды «Звёзды смерти» - как раз один из них.

Его спокойно можно назвать врагом и ненавистником Дарта Вейдера, но при этом верным служителем Галактической империи. Именно этот человек стал тем, кто первым осознал серьёзную угрозу со сторону Альянса Повстанцев. Большая часть офицеров и командиров Империи считала мятежников не более, чем за террористов и бандитов, вознамерившихся посягнуть на честь Палпатина. Для них это были обыденные разбойники, которых они поначалу не думали воспринимать всерьёз. Но у Тагге на это прекрасно работала интуиция. Он осознавал, что за сила стоит за Альянсом, и что именно может случиться, если Повстанцы продолжат побеждать имперские войска на разных планетах.



Кассио Тагге был далеко не обычным человеком, а настоящим дворянином из древнего баронского рода. Когда он поступил на военную службу, то превратился в весьма значимую фигуру в Империи. Несмотря на противоречия с братом, бароном Орманом Тагге, Кассио сделал всё, чтобы его благородный дом стал самым уважаемым среди имперской знати. Юный дворянин добился весьма значительных успехов и стал членом ближнего круга самого Императора. Стоит отметить, что и брат Кассио, Ульрик, тоже сумел пробиться к славе и стать влиятельным офицером. Но всё же Вейдера он недолюбливал за его склонность к запугиванию и террору среди всего всего командирского состава. К тому же Тагге подозрительно относился к загадочным ритуалам Ситхов, которые практиковали Вейдер и его аколиты. Ненависть Кассио к бывшему Анакину Скайокеру усилилась вдвое после того, как тот ослепил его собственного брата Ормана.

Совсем скоро Тагге был включён в комитет начальников штабов Имперской армии. Он базировался в основном на Корусанте и имел доступ почти ко всем секретным архивам. За свои заслуги он вскоре был награждён генеральским званием (по Новому Канону званием «гранд-генерала»). Кассио участвовал во многих конфликтах между Империей и повстанческими организациями, а также в войнах с независимыми державами Галактики. Он прошёл Марасалнскую войну, поучаствовал в Пенхальском раздоре, а также сражался в Пиокском пограничном конфликте. Также Кассио Тагге был инициатором войны с сообществом ведьм Феланасси. На планете Луказек генерал устроил целую серию провокаций против колдуний. Несмотря на то, что они не представляли особой опасности для Империи, Тагге посчитал их за потенциальных врагов. Он приказал своим агентам отравить воду на Луказеке, списав всё на Феланасси. Затем Кассио настроил против них местных крестьян, которые принялись охотиться на «злополучных и мерзких колдуний». Закончились это тем, что Феланасси покинули Луказек.



Впоследствии, Кассио Тагге получил своё место на станции «Звезда смерти». Он был одним из тех, кто всерьёз осознавал опасность со стороны Альянса Повстанцев. Тагге тщательно изучал тактику и стратегию мятежных сил и пришёл к выводу, что они способны на многое. Во время заседаний Кассио заявлял, что Повстанцы хорошо вооружены и представляют угрозу для существования Галактической империи. Он утверждал, что офицеры недостаточно серьёзно воспринимают Альянс и недооценивают его военную мощь. К тому же Тагге предчувствовал, что мятежники скоро предпримут ряд нападений на «Звезду смерти», а может быть даже и уничтожат станцию. Но многие имперцы были уверены, что никто никогда не осмелится посягнуть на могущество Императора. По их мнению, «Звезда смерти» являлась совершенным оружием в Галактике, доказывающим превосходство Империи надо всеми живущими. Слова Тагге они воспринимали как излишние опасения.

Также стоит упомянуть, что Кассио осуждал стремления Императора к неограниченной власти без чиновничьего аппарата. Прямо перед битвой при Явине, Палпатин распустил Имперский Сенат из-за его неэффективности. Да и к тому же некоторые сенаторы вовсю поддерживали Альянс и тайком помогали ему финансами. Чего стоит только участие Бейла Органы и его приёмной дочери Леи в делах Повстанцев. Палпатин предчувствовал, что угроза со стороны Сената может быть куда серьёзнее. Но Тагге не поддержал это решение. Он тайно осуждал Императора за столь поспешные решения. Погиб Кассио Тагге уже на самой станции «Звезда смерти». И как оказалось, все его опасения насчёт угрозы со стороны Альянса подтвердились. Бесстрашному пилоту Люку Скайокеру удалось практически без труда уничтожить самое совершенное супероружие Галактической Империи, а заодно и погубить миллионы жизней. Тагге был уничтожен в мгновении ока вместе со многими виднейшими полководцами, такими как гранд-мофф Таркин, полковник Юларен или адмирал Антонио Мотти.