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В Подмосковье из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели дополнительные ограничения

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели дополнительные ограничения
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое вводит дополнительные ограничения на территории Подмосковья, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, размещенному на сайте mosreg.ru, с 21 октября по 7 ноября 2020 года в Московской области:

- Запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без участия зрителей.

- Запрещается посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

Исключение составляют прогулки на территории музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

- С 21.10.2020 Торгово-развлекательные центры площадью свыше 5 000 м2 и организации, предоставляющие услуги общественного питания, обязаны обеспечивать измерение температуры тела посетителям и не допускать на свою территорию людей с повышенной температурой.

Своим мнением по поводу сложившейся в Подмосковье ситуации поделился политический деятель и финансовый аналитик Жан Поль Чуркин:

«На фоне увеличения числа заразившихся граждан COVID-19, областное правительство приняло решение ввести ряд ограничений для сокращения распространения и числа заразившихся.

В Подмосковье очень серьёзная нагрузка на здравоохранение, одна из причин - недостаток медицинских работников. Следует привлекать врачей из других регионов, вдобавок - недостаток мест в областных больницах.

Проще говоря, некому лечить такое количество заболевших, во избежание увеличения смертности от вируса и дальнейших последствий и вводятся новые ограничения.

Фактически вспышка инфицированных настолько серьёзная, что превысила майское количество заразившихся. Введение и соблюдение ограничительных мер позволит избежать карантин, который, в свою очередь, способен увеличить и без того серьезное давление на экономику. Процедуру начали с Московской области, до конца октября введут новые ограничения в Москве!»

НХ

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