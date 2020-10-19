В Подмосковье из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели дополнительные ограничения

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19 октября 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое вводит дополнительные ограничения на территории Подмосковья, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению, размещенному на сайте mosreg.ru, с 21 октября по 7 ноября 2020 года в Московской области:

- Запрещается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

Исключение составляют физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без участия зрителей.

- Запрещается посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

Исключение составляют прогулки на территории музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

- С 21.10.2020 Торгово-развлекательные центры площадью свыше 5 000 м2 и организации, предоставляющие услуги общественного питания, обязаны обеспечивать измерение температуры тела посетителям и не допускать на свою территорию людей с повышенной температурой.

Своим мнением по поводу сложившейся в Подмосковье ситуации поделился политический деятель и финансовый аналитик Жан Поль Чуркин:

«На фоне увеличения числа заразившихся граждан COVID-19, областное правительство приняло решение ввести ряд ограничений для сокращения распространения и числа заразившихся.

В Подмосковье очень серьёзная нагрузка на здравоохранение, одна из причин - недостаток медицинских работников. Следует привлекать врачей из других регионов, вдобавок - недостаток мест в областных больницах.

Проще говоря, некому лечить такое количество заболевших, во избежание увеличения смертности от вируса и дальнейших последствий и вводятся новые ограничения.

Фактически вспышка инфицированных настолько серьёзная, что превысила майское количество заразившихся. Введение и соблюдение ограничительных мер позволит избежать карантин, который, в свою очередь, способен увеличить и без того серьезное давление на экономику. Процедуру начали с Московской области, до конца октября введут новые ограничения в Москве!»