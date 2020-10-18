Коронавирус в Великобритании продолжает распространяться

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 октября 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Количество смертей от «ковида» в Великобритании уже зашкаливает за 40000. Точная цифра – 43 669. А точные данные о выздоровевших по-прежнему по-прежнему остаются на том же уровне. То есть, полная информация в СМИ не выдаётся. Большая часть официальных источников в России утверждает, что оправившихся от инфекции там всего 2 с половиной тысячи (2578) человек. Количество заболевших же уже приближается к отметке в 710 000. Точное их число на данный момент – 708 311.

По словам самих британцев, это один из самых тяжелейших кризисов за всю историю их страны. Главная беда в том, что вирус совсем не сбавляет темпы распространения по планете. Англичане уже изрядно устали от этой «чумы». Им нетерпится снова вернуться к прежней жизни. Но пока что всё это остаётся за гранью реальности. Люди напуганы и обеспокоены произошедшими событиями. К тому же есть вероятность, что и следующий год придётся проводить под карантинным режимом и всё время соблюдать санитарные правила. Судя по всему, Covid-19 едва ли будет побеждён к концу 2020 года, и поэтому новогодние праздники впервые придётся встречать в масках и перчатках.

Многочисленные корпорации уже давно помогают стране в ожесточённой борьбе с «ковидом». В ход идут высокие технологии современного века. Недавно прошла новость о том, что компания Solent Transport вместе с Саутгемптонским университетом и Windracers уже начали работу над проектом по доставке медикаментов в больницу на острове Святой Марии. Их будут осуществлять с помощью беспилотников, управляемых с помощью GPS-систем, так как это является наиболее безопасным путём.