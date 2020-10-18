Хлеб из центра! Малиновые пиджаки возвращаются или как центр губит провинцию

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 октября 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

Благодатный Чернозёмный край! Я с детства помню вкус и запах хлеба, спечённого бабушкой на капустном листе в русской печи. Что может быть вкуснее его горбушки, посоленной крупной солью? Часто её натирали чесноком и ели с салом – это была поистине райская еда!

Даже в голодные послевоенные годы пекари старались поддерживать марку местного хлеба. Это замечали гости, приезжавшие к нам из столиц.

Да уже и в нулевые годы, приезжая на Родину в Воронежский край, я за обе щеки уплетал хлеб, выпеченный в небольшой пекарне села Коротояк. А уезжая в Подмосковье брал с собой 2-3 буханки такого хлеба, чтобы удивить своих домочадцев и друзей. Хлеб из центра, во многом отличается от воронежского, конечно, не в лучшую сторону.

В конце прошлого века в провинции начисто была загублена местная промышленность. Грубо и бестактно действовали «новые русские», имевшие деньги. Пример г. Острогожск, моя малая Родина, сам свидетель того беспредела. В городе только был модернизирован молокозавод, установлены новые линии. Но приехали люди из столицы, сначала купили мэра, а потом с его помощью местные предприятия. И началось уничтожение, в том числе и маслосырзавода, который имел немалый молочный ассортимент. Через три года, я вновь приехал на Родину и столкнулся с тем, что все сыры были привозные, а однажды сестра, пришедшая с базара, показывает мне майонез и говорит:

– Вадим, смотри, этот майонез произведён в Подмосковье, а своего у нас уже нет!

Почему я привёл это воспоминание, поймёте ниже. Таких примеров я привёл бы множество, но боюсь - бумага не выдержит. Словом, у нас загублена местная промышленность, а «малому предпринимателю» не дают встать на ноги.

Натолкнул меня на эти воспоминания многогодовой давности, вчерашний рассказ сестры, проживающей в г. Нововоронеж, которая поведала мне печальный рассказ, опираясь на выступление мэра по местному телевидению.

В г. Нововоронеже, Нововоронежская АЭС, есть пекарня, которая печёт хлеб для города. На ней работает 69 человек. Теперь эту пекарню по прихоти центра, вернее «московских предпринимателей», закрывают. Куда устраивать людей, работающих на ней? Но это не главное. Главное, откуда будет поступать в город хлеб и какова будет его цена, если уже сегодня цены зашкаливают? Подобное уже случилось, закрыли пекарню в г. Семилуки и даже Воронеже. Неужели в правительстве не понимают, что хлеб это стратегический продукт и производство его на местах было извечно!

Неужели и здесь работает пресловутая централизация, горькие плоды которой мы уже получили в медицине? Или это приём недобросовестной конкуренции, когда имеющий финансовое преимущество в ресурсах, пользуется нечистоплотными методами, устраняя конкурентов? Или, страшно подумать, это прямое вредительство для народа России?

Мэр Нововоронежа пообещал поехать в центр и добиться, чтобы пекарню в городе не закрывали. А как Вы думаете – добьётся ли он справедливого решения?

Благодатный Воронежский край с твоим душистым хлебом на полях, в печах и на столах. Неужели и до тебя добрались загребущие и жадные руки недобрых людей? Дай ответ! Но молчит замученная земля и народ!