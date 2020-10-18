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Аргументы Недели Мнение 13+

Готовит ли Китай приемы нечестной мировой конкуренции в пищевой промышленности?

, 16:30 [ «Аргументы Недели», ]

Готовит ли Китай приемы нечестной мировой конкуренции в пищевой промышленности?
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В СМИ сообщается, что эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире нашли живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов.​

Специалисты извлекли живой вирус из пробы, взятой с внешней упаковки импортированной охлажденной трески в ходе изучения причин новых случаев заражения коронавирусом в Циндао.

Китайцы заявляют, что это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению.​ Вот мои размышления на этот счёт.​

1.​ Видимо, идёт подготовка к научному обоснованию новых инструментов и приемов нечестной экономической конкуренции в мировой пищевой промышленности.​ ​

2. Но то, что китайские учёные проводят исследования, позволяющие выделять вирус ковида из положительной пробы, это продвижение.​

3. Наши же учёные, увы,​ в массе своей подсели лишь на ПМР, который имеет большую погрешность и практически нет работ по прямой идентификации вируса ковида. Кстати, согласно анализу вышедших научных публикаций, в электронный микроскоп идентификацию ковида не всегда удается провести.​

4. Необходимо признать, что большинство околонаучных и некорректных выводов о ковиде и заболеваемости в мире и в России делаются на основании лишь дешёвых​ статистических и корреляционных методик, которыми увлечены многие учёные.​

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