Лето красное пропели, теперь пляшем под ковид

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18 октября 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

На сегодня коронавирусная ситуация в России далеко не благоприятная. Общее количество заболевших на территории страны составляет 1 383 355 человек. РФ занимает четвёртое место по числу инфицированных в мире. С каждым днём выявляется по 14-15 тысяч новых случаев, что говорит о высокой скорости распространения вируса.

По данным Минздрава, большинство выявленных за последнее время инфицированных не так давно приехали с отдыха. Они явно не соблюдали должные меры предосторожности. Вполне вероятно, что многие из них вообще забывали про пандемию и предпочитали о ней не думать. А ведь про то, что творится в мире, надо помнить, особенно сейчас, в этот трудный и тяжёлый для всех период. По словам главного аллерголога Минздрава Рахима Хаитова, на пляжах и в ресторанах не всегда соблюдается масочный режим. Да и к тому же в массовых скоплениях людей велика вероятность встретить заражённого, который ещё даже не подозревает о серьёзной опасности. Халатное отношение к пандемии, а также её полное игнорирование, ведёт к непредсказуемым последствиям.

Хаитов сообщил, что работа над препаратами, уничтожающими коронавирус, давно ведётся. И до окончательного выхода вакцины в свет, академик настоятельно рекомендует россиянам носить маски и перчатки, а также при возможности избегать многолюдных мест.