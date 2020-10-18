Вендия - доиндийская цивилизация в мире Конана

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18 октября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Хайборийская эра Роберта Говарда полна удивительных людских государств, многие из которых являются прообразами реально существующих.

Одна из таких загадочных и завораживающих империй – Вендия. Что такое Вендия в мире могучего Конана-варвара? Это в первую очередь, точная копия Индии, правда не разделённой на множество царств, а сформированной в единую империю. Конан-киммериец, благодаря своим странствиям, где только ни побывал. Судьба заносила его в разные земли Хайбории. Его путешествие в Вендию отчётливо описывается в произведении Роберта Говарда «Люди чёрного круга». Там сюжет повествует о похищении дэви Жазмины, принцессы этой страны, славящейся поистине нечеловеческой красотой. Конан же является её спасителем и уничтожителем главных злодеев – тёмных некромантов, жаждущих повелевать всей планетой. Произведение стоит отдельного внимания любителей творчества Говарда. Оно изобилует схватками и погонями, а также довольно подробно рассказывает обо всех вендийских особенностях.

Географически Вендия находится на самом юге Хайбории. Граничит с Тураном, Иранистаном, Косалой и землями Камбуйи. По сути, это та же самая Индия, точнее её прямая предшественница. Правда, некоторые особенности этой страны напоминают скорее уже эпоху Великих Моголов. К примеру, в реальной истории древняя Индия была раздроблена на несколько государств, и об этом говорят многочисленные источники и литературные памятники. Здесь же мы видим вполне могущественное монархическое государство с сильной централизованной властью в лице короля. Хотя при этом, в Вендии остаётся и сохраняется кастовая система. Касты здесь представлены следующим образом. Брахманы – это, как правило, правительственные чиновники, князья и высшие лица государства, а не только жрецы. Кшатрии – это воины Вендийской армии. Вайшьи – простые торговцы и ремесленники. Шудры же являются обычными земледельцами. А хариджаны представляют собой всем известных «неприкасаемых», которые занимаются самыми грязными работами в вендийских городах. Переход из одной касты в другую запрещается законом. Армия Вендии сильна и могущественна. Славится огромным количеством боевых слонов и тяжёлых всадников. Никто из враждебных соседей пока не отваживался нанести визит в эту крепкую и процветающую державу.

Столицей Вендии является величественный город Айодхья, обитель богатства и славы. На самом деле подобный город действительно существует в Индии и считается одним из древних. Роберт Говард описывает верования вендийцев немного отличными от реальных индийских. В местном пантеоне более миллиона богов. Но самыми главными из них являются Асура (защитник королей), Агни (бог огня), Хануман (покровитель силы и хитрости), Кали (богиня разрушений) и Яма (бог смерти). Последователи Говарда умудрились впихнуть в Вендию реально существующие культы, вплоть до целого ордена фансигар. Но это никак не относится к основному канону вселенной и является не более, чем фанатским творчеством. Ритуалы Вендии, расписанные Говардом, тоже стоят отдельного внимания. Главным постулатом местных верований является трактат о Карме. То есть, проще говоря, люди здесь прекрасно понимают известную пословицу: «Что посеешь, то и пожнёшь». От каждого деяния человека в этой жизни зависит его дальнейшая судьба и положение в жизни следующей. И пока он не справится с определёнными ситуациями, он будет вечно крутиться в одном «колесе». Вендийцы охотно верят в перевоплощения и реинкарнации. В «Людях чёрного круга» пленённая магами Жазмина отчётливо видела собственные воплощения в прошлых жизнях. Именно это, как правило, выделяет вендийцев от всех остальных обитателей Хайборийского мира. Они всегда знают, что смерть – это лишь только переходный период, который вскоре перенесёт их в новое тело.