«Шпион, выйди вон». Норвежцы арестовали человека, якобы работавшего на Россию

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19 августа 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

До 15 лет лишения свободы может грозить арестованному норвежцу. По словам властей королевства, этот человек напрямую работал с российской разведкой и сотрудничал с одним из дипломатов РФ.

РФ. Также говорится, что арестант работал в корпорации DNV GL, тесно связанный с всемирно известным проектом «Северный поток». Подозреваемому в шпионаже 50 лет, и всю свою старость он вполне может провести за решёткой. Спецслужбы Норвегии заявляют, что он передавал слишком важную информацию, которая, по их словам, «может навредить фундаментальным интересам страны».

Затем в Осло задержали уже самого российского дипломата, данные которого ещё официально не раскрыты. По словам МИД, задержание было просто недопустимо. В Фейсбук было заявлено, что «заместителя торгового представителя РФ обыскали и при этом не дали никакой возможности связаться с консульством». Также российские дипломаты утверждали, что сделали определённые выводы насчёт отношения Норвегии к РФ. Отмечается, что норвежцы могут действовать по особым приказам со стороны США. Ситуация пока что находится в процессе разрешения. В скором времени все тайны обещают раскрыться общественности.