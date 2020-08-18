«Валите к Си Цзиньпину». Компания Alibaba может закрыться на территории США уже в ближайшее время

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18 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Alibaba Group – одна из крупнейших компаний в КНР, занимающаяся электронной коммерцией. Она владеет, как минимум, пятью ресурсами, такими как Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com и Tmall.com.

Но Дональд Трамп уже не доверяет никаким объединениям из КНР. Теперь знаменитый «Али-Экспресс» может попросту захлопнуться на территории США. Ведь по неофициальным данным, почти все китайские компании – далеко не компании, а группировки, подчинённые напрямую Си Цзиньпину. Есть сведения, что почти все лидеры крупных корпораций из КНР докладывают своему лидеру буквально о каждой сделке и сливают всю информацию о клиентах властям. После скандала с “Tik-Tok” Трамп перекинулся и на всемирно известную Alibaba.

«Мы изучаем вопрос о грядущем закрытии этой компании в Штатах», - заявляет нынешний американский лидер. На данный момент по этому поводу проходят многочисленные конференции. Закрывать, судя по всему, собираются не только Alibaba, но и другие организации. Вопрос с враждебностью со стороны Китая до сих пор не решён. По мнению многих американцев и членов правительства США, КНР в этом году перешёл все границы и едва не объявил войну всему миру. Большинство членов правительства Штатов винит в создании коронавируса всю верхушку КНР. К тому же всех обеспокоила «аннексия» Гонконга, случившаяся в начале июля. Введённые санкции затронули всё правительство бывшей автономии, включая и её непосредственного лидера Кэрри Лам.