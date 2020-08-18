Сплошные теории и гипотезы, но никаких доказательств. Тайна происхождения «ковида» всё ещё остаётся нераскрытой

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 августа 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Почти 22 миллиона заражённых по всему миру. 775 439 умерших. Выздоровевших пока что намного меньше, чем заболевших (точная цифра – 13 984 472 чел). Коронавирус распространяется по планете почти со «световой» скоростью.

С каждым днём выявляется, как минимум, по 200 тысяч заболевших. Ситуация близка к глобальной катастрофе. И при этом в ВОЗ до сих пор умалчивают об истинном происхождении «ковида». Недавно учёные заявили, что Covid-19 мог появиться ещё в 2012 году в Китае. Эксперты из США Джонатан Лэнем и Эллисон Уилсон выявили целую диссертацию, написанную китайским врачом 8 лет назад. Она говорила о странной вспышке болезни среди горняков, работавших с фекалиями от летучих мышей. Были сведения о загадочном заболевании, симптомы которого очень напоминают нынешний коронавирус.

Вот только эта теория грозит затеряться среди тысяч других гипотез на тему происхождения вируса. Большинство людей по всему миру всё-таки выступают за теорию искусственности создания «ковида». Многие правительства винят во всём руководство КНР и её непосредственного лидера Си Цзиньпина, микробиолога по образованию. Другие заявляют про неизвестных террористов, решивших переделать мир и полностью уничтожить старую экономическую систему. Есть даже мнение, что Covid-19 возник из-за падения метеорита в прошлом году. По словам «инопланетных» теоретиков, небесное тело рухнуло как раз в районе Поднебесной, и вполне могло занести на Землю опасную заразу.