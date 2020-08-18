Протесты в Беларуси и позиция России: причем тут Китай?

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18 августа 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Динамика массовых протестов в Беларуси удивила даже повидавших виды политологов. Что говорить о Лукашенко, который испугавшись, попросил у Путина военную помощь. Но российским танкам, по крайней мере, пока, появиться на улицах Минска, было не суждено. Влияние на ситуацию, по мнению некоторых экспертов, оказала третья – казалось бы, неприметная, но очень могущественная сторона.

15 августа на совещании в Министерстве обороны Республики Беларусь Лукашенко в открытую заявил, что Путин пообещал помощь для обеспечения безопасности страны в случае, если Минск обратится с такой просьбой.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», - рассказал Лукашенко.

Когда Александру Григорьевичу понадобилась российская поддержка, он вспомнил про союзный договор. Однако всего лишь за несколько дней до этих событий Лукашенко о перспективах союзничества с Россией «пел» совсем по-другому.

«Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет», - говорил президент Беларуси перед выборами.

Тем не менее, никаких просьб Лукашенко по поводу ввода войск мы не услышали, и российской армии на белорусской земле не увидели. И вряд ли увидим.

Некоторые политологи предполагают, что в этой ситуации помимо России и Беларуси присутствует третья сила, которая хоть явно себя не показывает, но является сейчас крайне могущественной и очень влиятельной. Речь о Китае. Известно, что у Минска достаточно дружеские отношения с Пекином - Беларусь и КНР сотрудничают даже в области ракетостроения.

В декабре прошлого года Китай выделил Беларуси срочный кредит размером в 3,5 миллиарда юаней (более 500 млн долларов). При этом чуть ранее Минск не смог договориться с Москвой о предоставлении российского кредита на 600 млн долларов. В Беларуси условия выделения средств Россией признали политически мотивированными и от такой формы поддержки благополучно отказались.

Известно, что Китай, предоставляя кредиты другим странам, политических условий не выдвигает. Тем не менее, по твердому убеждению некоторых экспертов, Пекин всерьез намерен создать не только экономический, но и военно-политический плацдарм, прямо в центре Европы. Мы понимаем, что речь идет как раз о Беларуси. И в этом контексте ясно, что Китаю создание настоящего союзного государства России и Беларуси совершенно не нужно. И на влияние Москвы в отношении своего братского западного соседа китайцы смотрят косо.

Россия и сама является для КНР источником не только природных, но и информационных ресурсов, и вынуждена всецело поддерживать позицию Китая по таким совершенно неоднозначным, с точки зрения прав человека, ситуациям в Гонконге и Синьцзяне. Поэтому отсутствие просьбы Лукашенко о военном вмешательстве Кремль встретил вздохом облегчения.