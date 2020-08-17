«Зеленый» список Кремля

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 августа 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Совсем недавно прошло одно из самых нашумевших событий в стране - голосование за поправки в Конституцию.

Больше 3 месяцев это обсуждали и в социальных сетях, и на различных политических шоу, голосование переносили из-за пандемии, но в конечном итоге оно все-таки состоялось. В течение всего этого времени общественность разделилась на два лагеря. А конкретно, относительно статьи об обнулении сроков президента Российской Федерации. Начнем с того, что многие осуждают в целом голосование за поправки “единым пакетом”. По сути, из-за этого они не могли определиться: голосовать им за, против, или воздержаться? Но, конечно же, больше вопросов вызвала именно тематика возможности "обнуления" президента. Наверное, каждый, кто хотя бы несколько минут в день проводит в социальных сетях, наткнулся на ту волну “поддержки” или “осуждения”, и после этого решил разобраться в этом вопросе.

Для начала, можно рассмотреть вариант того, что было бы, если бы "обнуление" президента не поддержали. По этой логике, мы должны были бы выбирать нового президента. Но кто бы это был? В авторитетных СМИ упоминались возможные кандидаты на пост президента при реализации различных сценариев политической жизни России после 2024 года. В первом сценарии в этих рядах были лидеры оппозиции (Грудинин, Жириновский, Зюганов, Собчак или даже Навальный), которые могли бы очень резко сменить внутриполитический и внешнеполитический курсы России, что не прошло бы бесследно. По второму это преемники Путина: представители его администрации, главы субъектов РФ и, конечно же, Дмитрий Медведев. Кто-то из них мог бы стать президентом Российской Федерации в 2024 году. Но явно не в 2036.

Да, теоретически, благодаря “обнулению”, Путин может оставаться во власти так долго, насколько это необходимо, для того, чтобы лидеры оппозиции окончательно ушли на пенсию и не являлись бы конкурентами его преемников. Ведь особо «зачищать» политическое поле и не требуются – все основные известные лидеры оппозиции в России из далеких 90-х, а у политиков нового формата явно мало шансов на победу.

Но чем дольше Путин будет находиться у власти, тем быстрее сами преемники растеряют политический багаж, эмоционально выгорят или их просто-напросто «забудет» народ. Поэтому велика вероятность, что к условному 2036 году Россия придет не только без политических конкурентов действующей власти, но и без известных и авторитетных кандидатов на пост президента!

Соответственно, возникает важный вопрос о преемнике президента, которого по сути должен “взрастить” Кремль. Но это уже не те выходцы из 90-х, а молодая и медийная личность, которая даст достойный отпор оппозиции. Почему медийная? Потому что сейчас главным преимуществом оппозиции является именно медийность, которой нет у других кандидатов. Возьмем того же Навального, который выстрелил в социальных сетях. И именно такой персонаж, скорее всего, сможет быть кандидатом в президенты РФ в дальнейшем. И именно тогда, когда во время подготовки к голосованию по изменениям в Конституции у общественности поднялся вопрос о преемнике, в сети появилась информация о неком “зеленом списке” Кремля. Как говорят источники, именно в этом списке находятся все “потенциальные” преемники, в числе которых и многие социально-активные молодые политики, которые именно сейчас врываются в просторы социальных сетей со своим “свежим мнением”. Да, они не боятся высказываться, создавая тем самым резонанс у общественности и образовывая для себя круг “потенциальных избирателей”. Кто знает, возможно многие из нас уже давно следят за кем-то из “зеленого списка Кремля” в Инстаграме, и даже не догадываются, что через несколько лет увидят его имя в избирательном бюллетене.