Скорая встреча титанов. Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным до выборов

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16 августа 2020, 23:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Проходят сведения, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным до 3 ноября, когда по всей Америке начнётся кампания по выбору нового главы государства.

Точное время пока не определено, но возможно это случится уже в середине сентября. Несмотря на то, что советники Трампа считают грядущую встречу бесполезной, американский лидер полон стремлений провести переговоры с Путиным вживую. Речь пойдёт о продлении соглашения по Нераспространению Ядерного Оружия. Напомним, что пакт под названием СНВ-3 был заключён между США и Россией ещё в 2010 году. В течение 7 лет было обещано максимально сократить стратегическое ядерное вооружение во избежание тотального апокалипсиса на Земле. Срок СНВ-3 истекает уже в 2021 году.

По словам местных СМИ, Трамп хочет перед грядущими выборами показать все имеющиеся возможности по заключению договоров с крупными сверхдержавами планеты. Предполагается, что встреча двух мировых лидеров пройдёт в Нью-Йорке. Однако стоит отметить, что в США до сих пор проходят многочисленные акции протеста, сопровождающиеся насилием и грабежами. Многие из сторонников «Black Lives Matter» относятся к России с крайним недоверием, а некоторые из них даже с лютой неприязнью. К тому же в Америке продолжает распространяться коронавирус. Заражённые выявляются десятками тысяч ежедневно. Посему при готовящейся встрече явно необходимо усиление всех мер безопасности.