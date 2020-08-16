​Прелестно-губернская Кострома

Знаете, кто автор стихов этого чудесного романса? - А вот и не угадали! - Это мой любимый англоязычный поэт Киплинг.

Мохнатый шмель

На душистый хмель,

Цапля серая - в камыши,

А цыганская дочь

За любимым в ночь

По родству бродячей души.

Но речь пойдет не о британской литературе. Эти замечательные строки я напевал три дня подряд. Поскольку оказался в волшебном русском городе - в Костроме.

Я чувствовал себя просто восхитительно на прекрасной набережной, у старого причала, сохранившегося в неприкосновенности с конца позапрошлого века, и который помнится мне​ еще по одному из самых великих фильмов бесподобного Эльдара Рязанова. Как и весь исторический антураж и просторная площадь, где снималась сцена с удалыми цыганами, встречавшими хлебом-солью, стопкой водки и прекрасными песнями героя Никиты Михалкова. Вся лента, ставшая мировой классикой, сделана здесь, в городе, в исторических декорациях, которые видел в свое время Островский. Много лет, кстати, живший в Костроме. И писавший великие пьесы в антураже с натуры.

Для меня три дня в древнем городе стали идиллическим, нежным прикосновением к русской культуре, старине, истории, духу нашего народа и прежних времен. К нашим с Вами корням. И еще - как приятно было сменить картинку перед глазами. После напряженной, вечно спешащей, перенаселенной Москвы, где многочисленные гости столицы громко говорят между собой на неведомых мне языках. И где из старых, чадящих, убитых тачек на сотни метров гремят восточные напевы. Сердце отдыхало и после буйства тропиков и субтропиков глубокого Юга...

Огромная, полноводная Волга, закаты и расцветы над великой рекой, старая архитектура, великолепные волжская уха и свежайшая рыба горячего копчения, и, наконец, прекрасные сырная биржа и сами сыры - фишка Костромы, как говорит наша продвинутая молодежь. Но все это - лишь малая толика того, что мне довелось увидеть и попробовать. Никогда бы не согласился променять эти три дня на декаду с засиженными, не всегда интеллигентными и законопослушными соотечественниками в Анталье или Бодруме. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

Или Скачайте свежий номер После всего трехдневного путешествия я чувствовал себя так, будто провел пару недель в хорошем санатории. Кстати сказать, дорога не утомительна. Мы отправились в Кострому на машине. Вместе с часовой остановкой в Переславле-Залесском на путешествие до другого древнего города у нас ушло 6 часов. Трасса великолепная. И очень понравился отель. В самом центре, на улице Советской. С продуманными современными интерьерами и обслуживанием, внимательным и чутким персоналом. Он называется "Старая улица". Рекомендую друзьям, коллегам и всем читателям. Но заказывать номер по Интернету надо заранее. Отель знают, и желающих там остановиться очень и очень много.

Эта жемчужина Золотого кольца была основана Великим князем Киевским Юрием Долгоруким из династии Рюриковичей в 1152 году на живописном высоком берегу полноводного притока Волги - Сулы. Практически в том месте, где Сула впадает в главную русскую реку. Великий князь заложил крепость и несколько соборов. Обустроил портовые сооружения. И туда потянулись люди. Расположенный на водном пути, соединяющем Север Руси с древними государствами Прикаспийского бассейна, город очень скоро стал одним из важнейших торговых центров раздробленной на многочисленные княжества страны. На своих затейливых ладьях и судах сюда приходили торговцы и с Юга, и с Севера. Кострома быстро росла и укреплялась. Она стала и важным политическим центром.

Когда на Руси бесчинствовали безжалостные, многочисленные отряды Золотой Орды, именно в Костроме сформировалась рать из дружин многих князей-Рюриковичей, до тех пор враждовавших между собой, и многочисленных местных воинов. И все вместе они совершили долгий и полный трудностей переход к Москве. По дороге в эту армию вливались все новые и новые добровольцы. А под Москвой все вместе, действуя как единый мощный кулак, они разбили огромное воинство Тохтамыша и освободили от Ига будущую столицу.

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Много позже, во времена великой смуты Кострома снова сыграла, видимо, главную роль в отечественной истории. В диадеме достопримечательностей города самым крупным алмазом я бы назвал Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Внушительные стены, так умело подсвеченные сегодня по вечерам, были неодолимой преградой на пути банд и завоевателей. В небезопасной стране город и монастырь были самым безопасным местом. При обоих Лжедмитриях именно здесь укрывались от беспощадных польских интервентов семья Годуновых и маленький Михаил, ставший чуть позже первым и единственным выборным царем из новой династии Романовых.

Там, в непроходимых лесах близ города, Иван Сусанин совершил свой бессмертный подвиг. Большой отряд поляков и всякого прибившегося к ним отребья шел в Кострому. По приказу Лжедмитрия. Они должны были убить мальчика, который по рождению мог стать конкурентом в борьбе за царский престол. А патриот и просто честный человек - Сусанин, завел их в непроходимое болото. Шляхтичи жестоко расправились с Иваном. Но, как тот и хотел, все интервенты так и сгинули в топях. На полотне в здешнем историческом музее, принадлежащем неизвестному, но хорошему художнику, очень натуралистично изображена мученическая гибель Сусанина. Сегодня в центре города высится профессионально сделанный, монументальный памятник Ивану Сусанину. И у его подножия каждый день лежат живые цветы.

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А Кострома фактически стала малой родиной династии Романовых. Кстати, уже позже, русские цари обязательно и часто посещали город. В Музее Ипатьевского монастыря отдельные стенды хранят щедрые дары монархов монастырю.

Главную роль в судьбе города сыграла Феодоровская икона Божьей Матери. Ее, чудесным образом, на ветвях раскидистого дерева нашел один из костромских князей - Василий, во время охоты. Долгие века ​ она была покровительницей города. А когда на Всеобщем русском соборе в Москве представители всех подданных и сословий избрали Василия первым русским царем из династии Романовых, именно с ней горожане вышли на многотысячный крестный ход, запечатленный на одном из полотен в историческом музее. Эта икона стала и попечительницей династии Романовых. Именно поэтому все немецкие принцессы, которых брали замуж русские наследники и монархи, при крещении получали отчество Федоровна. В самом сердце города есть и другой памятник. Кому? Вы угадали. Владимиру Ильичу. Очень слабая фигура показывает рукой куда-то вбок. И под ней огромный, красивый, очень профессиональный постамент, никак не сочетающийся со статуей.

А дело было так. К 300-летию династии Романовых был проведен конкурс на лучший проект памятника монаршей семье в Костроме. Его выиграл известный скульптор Адамсон. На самом верху должен был возвышаться Николай Второй. А вокруг - многофигурная композиция из героев русской истории. Всем миром костромичи собрали деньги. Был создан постамент. Лучшие специалисты отлили фигуры. Но началась Первая мировая война. И завершить памятник не успели. А уже после 1920 года новые правители решили поставить фигуру вождя мирового пролетариата. Прекрасные творения костромских умельцев были переплавлены. У этого памятника я цветов не видел.

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Центр города - это чудесный заповедник классицизма. Прекрасная архитектура бережно сохраняется городскими и областными руководителями. Там невозможно впереть в исторический район безобразные коробки. Как это происходило в Москве. Когда на любимой мною прежде площади Киевского вокзала появилось совершенно чуждое, огромное и страшное здание - ТЦ Европейский и какое-то футуристичное кривое сооружение то ли страховой компании, то ли банка. В Костроме здешние богатые люди жертвуют огромные средства на восстановление исторического центра города, храмов и набережной. Губернатор, мэр, главный архитектор строго следят, чтобы чуждые выдумки не уродовали нашу историю. Низкий им за это поклон.

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Есть и еще приметная достопримечательность. Это пожарная каланча - самая высокая в России. Историки рассказали мне, что когда Александр Второй посещал город, он едва ли не полчаса любовался каменной красавицей. А потом чуть обиженно бросил свите: "А у меня в Санкт-Петербурге такой нет".

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