Эксперты считают, что ВС КНДР могут топить американские авианосцы

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16 августа 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Вооруженные силы Северной Кореи могут потопить американский авианосец при стечении негативных обстоятельств, заявляют военные эксперты США. На руку войскам и флоту КНДР в первую очередь может сыграть самонадеянность американских моряков от мала до велика. Многое зависит от квалификации флотоводцев и противостоящих им северокорейских военных. Немаловажной является и удача (военное счастье). Вмешательство в цепочку событий его величества случая может обернуться как победой, так и трагедией в войне. Об этом свидетельствует весь ход истории войн и военного искусства.

Чтобы обезопасить авианосцы во время военных действий, в первую очередь, нужна предусмотрительность, говорят чуть ли не в один голос американские эксперты. Умение северокорейцев топить современные боевые корабли подтверждено практикой. В 2010 году субмарина ВМС КНДР потопила южнокорейский корвет Cheonan. Этот корабль был исполнен в соответствии с последним словом техники, а отправила его на дно старая видавшая виды дизельная подводная лодка, которая сумела незамеченной подобраться достаточно близко к корвету, оборудованному суперсовременными противолодочными средствами обнаружения. То же самое может случиться с кораблями и авианосными группами ВМС США.

Или возьмем 2006 год, когда китайская дизельная субмарина Тип -39 «Song» (Сунг) проскользнула через оборону авианосной группы авианосца USS Kitty Hawk, всплыв примерно в пяти морских милях от последнего. Американские эксперты уже тогда забили тревогу, заявляя, что противолодочная оборона ВМС США является ахиллесовой пятой самого могучего военного флота в мире. При этом подчеркивается, и что до сих пор ничего толком не сделано ради прогресса в этой области. Проведенные ВМС США мероприятия не обеспечивают надежную противолодочную защиту американских кораблей. Старые субмарины, при определенных обстоятельствах, могут незаметно подойти к авианосной группе и нанести смертельный удар.

Кроме умения вести огонь по противнику на поражение и маневрировать, в современном морском бою важны – подробные знания ТВД, климатических особенностей, штормовой картины, секретов навигации и особенностей передвижения, и расслоения водных масс в морской толще района ведения боевых действий и прочее, прочее, прочее.

Также, авианосцы можно топить ракетными ударами с суши, с поверхности моря и с воздуха, отмечают американские военные эксперты. Тем более, что северокорейские солдаты, пилоты и моряки способны к сознательному самопожертвованию. Самым лакомым куском северокорейских ракетчиков могут стать именно большие авианосные группы. Лучшая мишень — это большое количество кораблей, сосредоточенных в одном месте. И наоборот, малые корабельные группы менее уязвимы от огня береговых ракетных комплексов. Чтобы по возможности исключить случайности, необходимо учитывать многие факторы, а это серьезная и напряженная работа. Но, всегда стоит помнить, что обстоятельства могут сложиться в трагическую цепочку и привести более сильно противника к поражению. Эксперты, указывая на это призывают американских военных формулировать морскую стратегию в отношении Северной Кореи, отказавшись от излишней самоуверенности, как от чумы.