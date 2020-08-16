Угрозы со стороны Ирана и Турции сближают арабов с Израилем

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 августа 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук ]

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В ближайшее время делегации Израиля и ОАЭ должны встретиться для подписания пакета двусторонних соглашений, касающихся инвестиций, туризма, прямых авиарейсов, безопасности, телекоммуникаций и других вопросов. Ожидается, что Израиль и ОАЭ вскоре обменяются послами и откроют свои посольства. Якобы в качестве ответного шага, Израиль отказывается от дальнейшей аннексии палестинских территорий и обеспечивает мусульманам свободное посещение священной мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме. Руководство Израиля также выступило с инициативой заключить пакт о ненападении со всеми арабскими странами Персидского залива.

Длительные переговоры между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) при посредничестве Вашингтона завершились подписанием соглашения о полной нормализации отношений между двумя странами. И, хотя это уже третье по счету израильско-арабское соглашение, после Египта (1979 г.) и Иордании (1994 г.), последнее событие называют прорывным и эпохальным для всего Ближнего Востока.

Нормализация отношений между Израилем и одной из ключевых арабских стран Персидского залива может свидетельствовать о смещении понятия внешних угроз для арабского мира. Если предыдущие десятилетия главным врагом для арабов оставалось Государство Израиль в силу его экспансионистской политики в отношении Палестины и других арабских стран, то сейчас акцент угроз для ОАЭ и их союзников смещается в сторону Ирана.

Взятый иранскими аятоллами агрессивный внешнеполитический курс на всестороннюю поддержку шиитских общин Арабского Востока заметно дестабилизировал общую ситуацию в регионе и спровоцировал гражданские войны и вооруженные конфликты в Сирии, Йемене, на Бахрейне, обострил противостояние между шиитами и суннитами в Ираке, Ливане, Саудовской Аравии, Кувейте, других арабских странах.

Монархи Персидского залива с большой тревогой восприняли атаки ракет и дронов на стратегические объекты нефтедобычи в Саудовской Аравии и нападения на танкеры в Заливе, небезосновательно считая, что за этими событиями стоит Тегеран. Арабские лидеры обращают также внимание на ускоренное развитие ракетной программы Ирана, его подводного флота, не исключают возобновления им работ по созданию ядерного оружия.

Не прошел бесследно для арабского и мусульманского мира и визит в Эр-Рияд в мае 2017 г. вновь избранного президента США Д.Трампа, который на переговорах с королем КСА, саммитах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) назвал Иран одной из главных угроз для региональной стабильности и безопасности. Вашингтоном уже тогда была предпринята попытка сколотить на Ближнем Востоке общий антииранский фронт с участием арабского военно-политического союза на базе ССАГПЗ с подключением к нему Египта, Иордании и Израиля.

Следует иметь в виду, что в тот период имели место негласные встречи и переговоры по линии спецслужб Израиля, Саудовской Аравии, других стран Залива.

Ряд экспертов отмечают, что на решение эмиратских властей могли повлиять и все более агрессивные действия Эрдогана на Ближнем Востоке, который поддерживает «Братьев-мусульман» в Сирии, оккупировал северные районы этой страны и проводит там этнические чистки, пытается взять под контроль ХАМАС и другие палестинские группировки в секторе Газа, создает военную базу в Катаре, оказался «по другую сторону баррикад» от ОАЭ и Египта в Ливии и т.д.

Не исключается, что нормализация отношений между Израилем и ОАЭ может привести к целой цепи подобных соглашений Иерусалима с другими арабскими странами Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией, Бахрейном и Кувейтом. Катар и Султанат Оман, скорее всего, воздержатся от сближения с Израилем в силу имеющихся у них торгово-экономических и других отношений с Ираном.

В целом, можно констатировать, что на Ближнем Востоке происходит смещение акцентов в борьбе за влияние между региональными центрами силы. Многие лидеры арабских стран уже не видят в Израиле своего непримиримого врага, пытаются нормализовать с ним свои отношения и сосредоточить дипломатические и военно-политические усилия на противодействии шиитской экспансии Ирана в регионе и агрессивной неоосманской политике Эрдогана.