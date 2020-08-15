Задавили и заставили умолкнуть. Былого Гонконга мы уже не увидим

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15 августа 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

30 июня этого года в Гонконге официально вступил в силу закон о национальной безопасности.

Это означает, что Китай по сути устанавливает прямое правление над автономией и насаждает идеологию КПК. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам и ее соратники из группы высших чиновников охотно поддержали идеи Си Цзиньпина. "Гонконг - это часть Китая" - заявляла Лам перед правительством, выражая поддержку верховной партии. В первые же дни после принятия закона Гонконг охватили бунты. Но власть не стала церемониться с недовольными и приказала полиции жестко подавлять выступления. Организаторов протестов и всех участников акций тут же приравняли к врагам нации.​

Отныне все жестокие законы Поднебесной относятся и к Гонконгу. А это означает, что все, кто препятствует полному объединению Китая - это "гнусные сепаратисты" и "нарушители законов". К тому же велика вероятность обвинения в шпионаже, в сговоре с "ненавистной Америкой" и другими странами, хоть как-то ратующих за демократию. В бывшей автономии теперь вполне возможны политические преследования, угнетение малоимущих и массовые казни. Оппозиция была полностью уничтожена этим законом. "Си Цзиньпин по-сталински расправляется со всеми неугодными", - заявляют ненавистники режима КПК. Более 10 стран (среди которых США и Австралия) выступили против "аннексии" Гонконга. Они наложили на Китай целый пакет экономических санкций. В КПК же назвали санкции возмущенных стран подлыми и низкими. Правительство КНР считает, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела их страны, пусть даже там и случаются противоправные действия.