Инквизиции на них нет. Радикалы из «Black lives matter» умудрялись выступать даже против Иисуса Христа

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 августа 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

"Иисус был белым" - слышались яростные вопли экстремистов из радикального движения "Black lives matter". С дикой ненавистью эти фанатики сжигали целые тома Священного Писания.

Дело случилось ещё в Портленде , в штате Орегон. Никто из противников движения так и не пытался остановить творящееся безумие. Все страшились новых беспорядков и бунтов. Однако в соцсетях радикалов из BLM давно приравняли к сатанистам. То, что они умудрились дойти своими высказываниями до самого Иисуса Христа, вызвало бурю гнева у многих христиан. Священники назвали фанатиков истинными последователями дьявола. Но радикалы совсем не обращали внимание на мнение окружающих и продолжали творить бесчинства. Вот уже больше двух месяцев беззаконие и анархия продолжаются на территории США. А вместе с ними страну захлестывает пандемия коронавируса. Зараженных в Штатах уже больше 5 миллионов.

Аналитики и эксперты рекомендуют Дональду Трампу как можно скорее покончить с движением BLM и приравнять его к террористической организации. В последнее время события США все больше и больше напоминают Украину. Чудовищными темпами растет преступность, наблюдается разгул расизма (в данном случае черного), стремительно рушится экономика. Простые граждане США уже устали от бесчинств, творящихся на улицах. Люди просто хотят вернуться к тому времени, когда в Америке можно было спокойно спать. Никто тогда не мог позволить себе грабить всё, что попадется под руку. За экстремистские лозунги на улицах можно было спокойно угодить в полицейский участок. Правоохранители действительно стояли на страже мира и спокойствия. Естественно никто не мог позволить себе никаких гадостей и расизма в адрес Бога. Теперь же времена изменились, и взамен прошедшей эпохи человеколюбия пришли хаос и анархия. Неизвестно, сколько ещё подобный кошмар будет продолжаться. Пессимистично настроенные аналитики считают, что конец Америки уже не за горами. Если Трамп не сумеет спасти отечество от гибели, его уже ничто не спасёт.