Западные неоколонизаторы не обращали внимания на народы при нарезке государственных границ на Ближнем Востоке

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 августа 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук ]

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10 августа 2020 года исполнилось ровно 100 лет со дня подписания в городе Севр (Франция) договора между победителями в Первой мировой войне - странами Антанты и представителями Османской империи. В его основу было положено секретное соглашение, получившее известность по имени его авторов: англичанина Сайкса и француза Пико, которые еще в 1916 году наметили контуры будущих государств на осколках Османской империи. В 1923 году решениями Лозаннской конференции были уточнены границы новых государств от Северной Африки и Аравийского полуострова до Греции и Армении. И, если в Севре еще оговаривалась возможность создания курдского государства, то в Лозанне под давлением новых турецких властей эти параграфы из текста договора исчезли.

Получившие мандаты Лиги наций на управление этими территориями западные неоколонизаторы предпочитали опираться в своей политике на местные элиты из числа титульных наций и не брезговали прибегать к испытанному методу колониального правления «разделяй и властвуй». Все народные волнения и восстания на Ближнем Востоке и в Западной Азии представители Великобритании и Франции подавляли военной силой, в том числе и с помощью своих местных сателлитов.

Такая недальновидная и эгоистическая политика явилась как бы «миной замедленного действия». Вынужденные после Второй мировой войны предоставить независимость новым государствам региона, западные страны оставили нерешенными большинство назревавших межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Практически во всех странах Ближнего Востока в 50-60-е годы прошлого столетия обострилась борьба за власть, последовала череда военных переворотов, которая завершилась приходом к власти арабских националистов (Насер, Саддат, Асад, Каддафи, Нимейри, Саддам Хусейн, другие). В Турции со времен прихода к власти Кемаля Ататюрка проводилась политика отуречивания национальных меньшинств (курды, армяне, греки, черкесы, др.), в арабских странах – политика арабизации и насильственной ассимиляции.

Читать статью полностью: Как Лондон и Париж кроили Ближний Восток, что из этого вышло