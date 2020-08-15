Как было плохо, так и осталось. Коронавирус в США продолжает распространяться

Несмотря на отчаянную борьбу медиков всего света с коронавирусом, болезнь не утихает и продолжает распространяться по миру. В США заболевших уже более 5 миллионов. Умерло 168 335 человек. В основном погибают пожилые люди, инвалиды и те, у кого имеются побочные заболевания.
В США пандемию давно сравнили с "новой испанкой". По подсчетам аналитиков, погибнуть от "ковида" в этом году могли куда больше людей, чем озвучивается в официальной статистике. Миру крупно повезло, что медики и ученые всеми силами взялись за "уханьскую пробирку". Но всё же даже чрезмерные усилия по борьбе с заразой не останавливают распространение вируса по Штатам. Ситуация ухудшается в основном благодаря массовым протестам. Бунтовщики давно забыли про само понятие "карантина". Они продолжают шествовать по городам и устраивать разбой. Массовые скопления несомненно приводят к трагическим последствиям.
Как бы врачи ни советовали протестующим утихомирить свой пыл и засесть по домам, бунтари совершенно не обращают на них внимание. Даже в соцсетях уже заговорили про то, что активисты из "Black lives matter" подвергают опасности жизни всех американцев и заботятся лишь только о самих себе. В первую очередь лидеры протестов и их пособники рискуют заразиться сами. У многих из них есть семьи. Ещё обостряет ситуацию недоверие в США к российским разработкам. Недавно РФ предложила американским ученым помощь в работе над грядущей вакциной. Но в Штатах наотрез отказались от помощи партнеров. Они объяснили это тем, что российские соратники по медицине по сути скрывают информацию о собственных разработках. А ведь в совместной работе над лекарством доверие друг к другу - неотъемлемый фактор успеха.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.