Как было плохо, так и осталось. Коронавирус в США продолжает распространяться

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 августа 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Несмотря на отчаянную борьбу медиков всего света с коронавирусом, болезнь не утихает и продолжает распространяться по миру. В США заболевших уже более 5 миллионов. Умерло 168 335 человек. В основном погибают пожилые люди, инвалиды и те, у кого имеются побочные заболевания.

В США пандемию давно сравнили с "новой испанкой". По подсчетам аналитиков, погибнуть от "ковида" в этом году могли куда больше людей, чем озвучивается в официальной статистике. Миру крупно повезло, что медики и ученые всеми силами взялись за "уханьскую пробирку". Но всё же даже чрезмерные усилия по борьбе с заразой не останавливают распространение вируса по Штатам. Ситуация ухудшается в основном благодаря массовым протестам. Бунтовщики давно забыли про само понятие "карантина". Они продолжают шествовать по городам и устраивать разбой. Массовые скопления несомненно приводят к трагическим последствиям.

Как бы врачи ни советовали протестующим утихомирить свой пыл и засесть по домам, бунтари совершенно не обращают на них внимание. Даже в соцсетях уже заговорили про то, что активисты из "Black lives matter" подвергают опасности жизни всех американцев и заботятся лишь только о самих себе. В первую очередь лидеры протестов и их пособники рискуют заразиться сами. У многих из них есть семьи. Ещё обостряет ситуацию недоверие в США к российским разработкам. Недавно РФ предложила американским ученым помощь в работе над грядущей вакциной. Но в Штатах наотрез отказались от помощи партнеров. Они объяснили это тем, что российские соратники по медицине по сути скрывают информацию о собственных разработках. А ведь в совместной работе над лекарством доверие друг к другу - неотъемлемый фактор успеха.