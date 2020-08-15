Юужань-Вонги – разрушители «Звёздных войн». О том, что стоит реализовать в новых кинотрилогиях франшизы

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 августа 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вселенная «Звёздных войн» полна разных удивительных персонажей, как добрых, так и злых. Стоит отметить, что вечная война Ситхов и Джедаев – далеко не единственный глобальный конфликт в данном сеттинге.

Задолго до передачи франшизы «Диснею» авторы из Lucasarts во главе с фэнтези-гением Джорджем Лукасом разработали множество разных концепций по этой вселенной. История была продумана аж на сотни тысяч лет. «Дисней» благополучно отменил все старые наработки, которые вполне могли послужить сценариями для будущих трилогий. К сожалению, новая кинотрилогия, вышедшая под шефством Дж.Дж.Абрамса сильно разгневала фанатов сеттинга. Сейчас ходят слухи о грядущем возвращении «на борт» Джорджа Лукаса и его команды. Возможно, все прошедшие три фильма будут объявлены неканоном, и многое из утраченного старого снова к нам вернётся. Но что именно мы бы хотели увидеть на телеэкранах?

В Старом Каноне после легендарной Битвы за Эндор произошли совсем другие события, которые намного интереснее тех, что были представлены в новой трилогии. Никаких Рей, Кайло Ренов, Первых Орденов и джедаев-отшельников. История там пошла по совершенно иному пути. Новая Республика, сформированная из Альянса Повстанцев, сумела уничтожить почти всех своих врагов. В результате недолгих войн были поставлены на колени многие Имперские Осколки, лидеры которых желали возродить былую славу Палпатина. Как и в «Диснеевской» трилогии Палпатин тоже воскресал, но совсем ненадолго. Он пытался возродить Империю на планете Бисс, но Новая Республика и старые враги вечно ему мешали. И посему наш старый колдун попросту терял свои силы и получал отличных гостинцев от Нового Ордена Джедаев. Впоследствии, былую мощь Галактической Империи попытались воссоздать лорд Зиндж и адмирал Траун из расы Чиссов, но как это обычно бывает в фэнтези-сагах, злодеи терпят сокрушительные поражения, а хорошие и добрые герои получают заслуженные лавры. То же произошло и с вышеупомянутыми тиранами. Траун был задушен джедаем-отступником Джорусом К-Баотом, и его империя развалилась на куски. Зиндж же был уничтожен знаменитым Ханом Соло во время внезапной атаки.

Однако Ситхами и их последователями сеттинг не ограничивается. Злодеев здесь всегда имелось множество. Не только Вечная Тьма угрожала могущественным Джедаям. Возьмём к примеру расу Юужань-Вонгов. Эти загадочные оркоподобные создания издревле жили в совершенно иной галактике. Их родным домом некогда был удивительный и прекрасный Юужань-Тарр, самая настоящая живая планета, обладающая собственным разумом. Вонги процветали долгие тысячелетия, получая необыкновенные знания из источника Юужань-Тарра. Это позволило им создавать уникальные биотехнологии. Юужань-Вонги почти не отличались от людей внешне. Они были добры и справедливы, желали созидания и мира во всей вселенной. Но с приходом Абоминор и Силентиум времена изменились. Таинственные механоидные расы посчитали Вонгов за примитивных существ, достойных смерти. И вот, всю галактику Юужань-Вонгской цивилизации охватила кровопролитная война. Оркоподобным созданиям удалось изгнать Силентиум и Абоминор из пределов родных миров. Но вслед за победой над машинами пришла новая угроза под названием Ненависть. Ненависть к механизмам заставила Вонгов отказаться от всего «технологического». К тому же в их державе обострились внутренние противоречия. К власти пришли те, кто желал, чтобы Вонги распространили своё учение не только в родной галактике, но и по всей окрестной вселенной. Те, кто отвергал диктатуру новых учителей, были уничтожены. Гражданская война принесла Вонгам ещё большие разрушения, чем прежние конфликты. Их мистический и загадочный мир Юужань-Тарр был разрушен. Одно из его семян откололось и улетело в другие миры, позже сформировавшись в новую планету под названием Зонама-Секот.



Новые правители Юужань-Вонгов поклялись, что завоюют для своей расы всю вселенную. Таинственные религиозные обряды превратили Вонгов в ужасающих и мерзких созданий, изобилующих различными имплантами. Они калечили и уродовали себя, пытаясь создать устрашающий облик. Высшие члены их каст и вовсе стали напоминать каких-то демонов из древнего мира. Вонги всерьёз вознамерились завоевать окрестные миры, навечно установив там своё правление. Они поработили рептилоидную расу Хазраков, сделав из них воинов-рабов. Вонги размножились и продвинулись в биотехнологиях настолько, что были готовы в любой момент начать вторжение. Ничто и никто уже не смогло их остановить. Основная галактика (или Далёкая-Далёкая Галактика) стала для них настоящим лакомым кусочком. По Старому Канону, первые Вонгские разведчики появились ещё во времена Войн Старой Республики. Тогда люди и их союзники из других рас ещё не ведали, что в их родные миры летят тысячи бионических армад, во главе которых стоят ужасные создания. Во времена Войн Клонов Вонги активно следили за ситуацией в Основной Галактике, тщательно изучали местные виды и цивилизации. Они пытались понять, с кем именно им предстоит сражаться вскоре. Но Вонги не ведали, что об их вторжении уже прознал один из местных обитателей. Палпатин (или Дарт Сидиус) получил информацию о приближающейся угрозе ещё задолго до воцарения в Республике. Старый Канон гласил, что именно это побудило Тёмного Лорда Ситхов создать могущественную Империю. Для этого он и развязал Войны Клонов, организовал великое истребление джедаев, а затем установил своё прямое правление. Палпатин полагал, что благодаря Ситхским знаниям и военной мощи Империи, Галактике удастся сдержать наступление Юужань-Вонгской державы. Таинственная «Звезда Смерти» как раз предназначалась для битв с инородными захватчиками. Получается, что главный злодей вселенной «Звёздных Войн» - не такой уж и злодей, каким он казался вначале. Данный момент возможно и ввёл в заблуждение команду «Диснея».

По старым сюжетам, Вонги всё же вторглись в Основную Галактику, но уже после образования Новой Республики. Палпатин к этому времени уже был повержен. Новая Республика так и не смогла сдержать наступление ужасающей силы. В результате вторжения было убито до 356 триллионов жителей галактики. Целые расы были полностью уничтожены. Юужань-Вонгская война унесла жизни многих известных персонажей, среди которых был и легендарный вуки Чубакка, преданный спутник Хана Соло. Джедаям и их союзникам с трудом удалось выжить. Необъятная планета Корусант, некогда славящаяся исполинскими городами и гигантскими небоскрёбами, была сожжена до тла. Вонги подвергли её терраформации, и сделали своей главной столицей. Корусант получил название Юужань-Тарра в честь их старого мира, некогда потерянного в результате гражданской войны. Но всё же «Звёздные войны» - это не «Warhammer 40000» и не «Дюна», где депрессивность и гримдрак вполне уместны. Рано или поздно хорошие парни всё-таки добывают себе победу. Так же случилось и в здесь. Против Юужань-Вонгов объединилась почти вся Галактика. Джедаям даже пришлось пойти на мир с бывшими Имперскими адмиралами и наследниками Палпатина. Объединёнными усилиями флотилия осколка Новой Республики всё же сумела победить захватчиков. Вонгские предводители были убиты один за другим. Юужань-Тарр был возвращён под контроль республиканцев и снова превращён в Корусант. Вонги же были вынуждены уйти на живую планету Зонама-Секот, которая путешествовала по галактике в надежде примкнуть к какой-нибудь звезде. Осколок утраченного мира принял Вонгов в свои объятия. Некогда воинственная цивилизация оставила все надежды на завоевание галактики и вернулась к старой эпохе, где не было места для войн и сражений.