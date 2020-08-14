Налог на тунеядство: быть или не быть, вот в чём вопрос

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14 августа 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Вот уже множество лет некоторые российские депутаты мечтают о введении специального закона по пресечению иждивенчества. Тем, кто по какой-либо причине не нашёл себе работу, полагается платить государству небольшую сумму (пока ещё неопределённую).

Этот налог якобы должен внушить гражданам РФ желание зарабатывать и выбивать из себя лень. В Белоруссии подобный закон уже был принят в 2015 году. В правительстве шли разговоры об этом ещё с 2013 года. Президент Лукашенко охотно поддержал идеи избавить государство от «нахлебников». Однако введённый закон вызвал неоднозначную реакцию среди населения. Да и западные СМИ всё время писали, что проекты по «налогу за безработицу» - не более, чем обычная попытка обогащения государственных деятелей. Позднее в 2017 году власти Белоруссии приняли новые поправки, согласно которым многие люди не обязаны выплачивать налог. Например, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не облагались никакими выплатами. Однако эту жизненную ситуацию ещё надо было доказать.



В России же подобный законопроект привёл бы к тотальному распространению бедности и нищеты. Население в нашей стране и так живёт весьма экономно. Провинциальная часть РФ сверху-донизу наполнена малоимущими, которые не могут позволить себе даже вкусно поесть. Многие работают изо всех сил на заводах, получая лишь незначительные суммы, которые бы вполне сошли за символические. Человек давно перестал цениться на территории России, и об этом уже знают практически все. Так что проект депутатов обречён ещё с самого начала. Значительная часть политиков в РФ – это адекватные люди, прекрасно понимающие, как именно живёт простое население. Введённый налог на «иждивенчество» в первую очередь ударил бы по молодому поколению, которому и так трудно устроиться и найти себя в жизни. Государство почти совсем не занимается вопросами молодых специалистов. Требование опыта работы и незначительное количество рабочих мест – до сих пор актуальные проблемы для России. Критики считают, что государству давно пора начать серьёзно помогать населению с трудоустройством, и делать это с душой. Ведь многочисленные биржи труда, что были организованы властями, не всегда работают, как нужно.