В этом году могла начаться Третья Мировая война, и всё из-за Корейского вопроса

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14 августа 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

2020 год стал для всех тяжелейшим испытанием. С января нас ждал коронавирус. А с начала мая – угроза ядерной войны.

Китай едва не вступил в открытую конфронтацию с Дональдом Трампом. Всё случилось из-за его высказываний по поводу непосредственной вины КНР в коронавирусном распространении. 16 июня этого года мир снова оказался на пороге большой войны. Тогда правительство КНДР взорвало Межкорейский центр связи в городе Кэсон, находящемся совсем недалеко от Сеула. Офис был полностью уничтожен взрывом. Северная Корея назвала свои действия «ответом на провокации». Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон официально приравняла южных соседей к лютым врагам. Ведь задолго до взрыва южнокорейские студенты посылали агитлистовки на воздушных шарах на территории северян.



В листовках отчётливо говорилось о том, чем может закончить Ким Чен Ын к концу своей жизни. Антикоммунистические агитаторы называли его дьяволом и заявляли, что его ждёт судьба Каддафи или других известных диктаторов. Они пытались сообщить жителям КНДР правду о жизни в соседних государствах. КНДР же восприняло это как попытку военного вторжения. К счастью, конфликт удалось урегулировать. Ким Чен Ын отчётливо понял, что война не нужна ни ему, ни всем окрестным странам. Ведь в случае полномасштабного конфликта на сторону КНДР встали бы их главные союзники из Китая. А вот Южной Корее пришлось бы просить помощи у Японии, США и стран Европы. Возможно, ситуация дошла бы до столкновения целых коалиций вокруг Корейского полуострова. Не исключено и применение ядерного оружия. Но всё обошлось, и вскоре информация о вражде между двумя странами-соседями перестала поступать. Оба государства решили не допускать эскалации чудовищного конфликта.



Однако Южная Корея всё же сохраняет бдительность и не упускает возможности ещё больше укрепить свои вооружённые силы. Недавно в местном минобороны заявили, что в скором времени у страны появится новый боевой корабль, тяжёлый авианосец. CNN уже проинформированы об этом. По их сведениям, грузоподъёмность авианосца достигает 30 тыс. тонн. Он может спокойно перевозить боевую технику и пехоту, а также может управлять самолётами, способными к вертикальному взлёту. Это будет поистине невероятное технологическое чудо с почти безграничными возможностями. Также сообщается, что Южная Корея планирует закупить у США ещё больше летательных аппаратов.