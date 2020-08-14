Курды – многочисленный народ без собственного государства

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 августа 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук ]

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Курдская проблема с годами становится все более острой и значимой для Ближнего Востока и Западной Азии. События арабской весны 2011 года и решающая роль курдских ополченцев в наземных операциях против сил международного терроризма в лице «Исламского государства» (запрещено в РФ) вновь привлекли внимание мировой общественности к нерешенности курдского вопроса. Оказавшись на положении национальных меньшинств в Турции, Иране, Ираке, Сирии, курдский народ не оставляет своих надежд на восстановление исторической справедливости – создание независимого курдского государства.

Казалось бы, иракские и сирийские курды как никогда приблизились к этой цели. В раздираемых межарабскими конфликтами и вмешательством иностранных государств Ираке и Сирии курды добились практически равных прав с арабами. Иракский Курдистан стал субъектом федерации нового демократического Ирака, его представитель по праву занимает второй по важности пост в стране – президента Иракской Республики.

Несколько сложнее выглядит ситуация в Сирийском Курдистане. Брошенные центральными властями на произвол судьбы в 2012 году, сирийские курды смогли создать органы самоуправления, отряды самообороны, отразили нападения бандформирований ИГ и освободили от них весь северо-восток страны. В союзе с проживающими на севере САР арабами, армянами, ассирийцами курды занимают нейтральное положение во внутриарабской гражданской войне и создали свой автономный район «Рожава», пытаются вступить в диалог с Дамаском и оппозицией по вопросу будущего государственного устройства Сирии (конституция, коалиционное правительство и т.п.). Так называемая Стамбульская группировка внешней оппозиции включила в свой состав несколько этнических курдов из Курдского национального совета (КНС) и обозначила их присутствие на переговорах в Женеве или Астане.

Следует иметь в виду, что в 1923 году несколько курдских вождей племен также присутствовали на Лозаннской конференции, но это лишь дало повод турецким националистам оправдать денонсацию Севрских договоренностей по курдскому вопросу, мол «курды не возражали против исключения пунктов о создании курдского государства».

Не исключено, что с приходом к власти в Дамаске протурецко настроенной сирийской внешней оппозиции во главе с «Братьями-мусульманами» положение курдов в Сирии не улучшится, а может даже ухудшится. Арабский национализм на грани шовинизма или радикальный ислам вряд ли будут считаться с интересами курдского меньшинства в Сирии.

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