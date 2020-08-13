Подозрительно быстро. В США усомнились в эффективности российской вакцины

11 августа президент Владимир Путин объявил о завершении тяжелой работы ученых над заветным лекарством.
Работа была выполнена в кратчайшие сроки. Первая в мире вакцина от 'уханьской пробирки' была официально зарегистрирована. И вот уже с января 2021 года лекарство можно будет спокойно применять. По словам правительства РФ, вакцинация будет строго добровольной. Никаких принуждений и давления на людей. Казалось бы это отличная новость для всего мирового сообщества. Вакциной уже заинтересовались во многих странах.
Однако в США на эффективность российской вакцины никто не рассчитывает. По словам экспертов, работа над лекарством была выполнена "сказочно быстро". Американцы не доверяют российским разработкам и считают их небезопасными. Новая вакцина от "ковида" уже давно стала предметом неоднозначных дискуссий на множестве телепрограмм США. Журналисты CNN так же не доверяют изобретенному в России лекарству. Ярые антироссийские критики уже заранее считают разработку некачественной и скорее политизированной. Критики полагают, что верховная власть РФ стремится лишь к поднятию собственной значимости в глазах мирового сообщества. Однако в правительстве России такие заявления не проходят. По недавним сведениям, вакцину испробовала на себе одна из дочерей Владимира Путина.
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