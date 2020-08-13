"Хватит обжорствовать" Си Цзиньпин призвал китайцев экономить на еде, но при это сам неплохо питается

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13 августа 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин сообщил, что огорчен расточительностью соплеменников и призвал всех граждан Поднебесной к полной экономии пропитания. По его мнению, китайцы слишком много едят и без конца тратят деньги на пищу. Си Цзиньпина это сильно расстраивает.

Также было заявлено, что государство должно усилить пропаганду в отношении умеренности для всех граждан КНР. Экономия якобы должна вызывать почет и уважение, а расточительность осуждаться и даже наказываться. "Мы должны пресекать излишние траты на продовольствие", - говорит своим согражданам глава КПК. Но при этом сам Си Цзиньпин явно экономить не собирается, да и в общем-то никогда не планировал этого делать.

Критики китайского режима считают такие заявления оскорбительными и даже чудовищными. По их мнению, сами понятия "обжорства" и "расточительности" в Поднебесной попросту неуместны. Несмотря на вроде бы коммунистическую систему правления, разница между богатыми и бедными здесь просто колоссальная. Жизнь в КНР давно напоминает империю Цин в закате своей славы. Правительство и высшие сановники имеют всё и не знают печали. А простые люди вынуждены бороться за выживание, погибать от голода и болезней. Посему высказывания Си Цзиньпина и выглядят абсурдными в глазах многих людей. В провинциальной части КНР нередки случаи голодных смертей. Многие местные жители на грани отчаяния и безвыходного положения. Из-за коронавируса китайская экономика едва не обвалилась, а высшие руководители как всегда помогли лишь только самим себе, совершенно забывая про простой народ.