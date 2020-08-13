Немного напутал. Президент США заявил, что

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13 августа 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

По недавнему заявлению Дональда Трампа, "испанка" положила конец Второй мировой войне.

Его сообщение ввело в заблуждение многих американцев. Новость просочилась даже в иностранные СМИ, в том числе и в российские источники. Однако не стоит думать, что президент США настолько несведущ в истории. На самом деле он имел ввиду не вторую мировую войну, а исключительно Первую. Он просто оговорился, когда сравнивал заразу начала ХХ века с коронавирусом. Ведь "испанка" стала настоящим ударом для человечества в 1918 году, когда в Европе и Азии все ещё шли кровопролитные схватки. Болезнь действительно могла остановить войну, и в этом господин Трамп не ошибся.​

По разным данным от неизвестного гриппа погибли до 550 миллионов человек. Вирус разносился в основном солдатами, возвращавшимися в родные страны. Смертность была настолько высокой, что вымирали целые поселки, не говоря уже о деревнях. Люди погибали за считанные часы. У них открывалось сильнейшее кровохаркание. Слишком мощная реакция иммунитета приводила к уничтожению легких. Пока что неизвестно, каким образом испанский грипп сумел превратиться в пандемию. До сих пор не установлена причина появления заразы. Некоторые ученые считают, что вирус был занесен из Китая несколькими рабочими. Другие приписывают болезни инопланетное происхождение.​