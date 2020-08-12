Конец саги. Масштабный мультсериал «Войны Клонов» полностью завершился, но остались ли им довольны фанаты

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 августа 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Анимационный сериал «Войны Клонов» по фэнтези-вселенной Звёздных Войн впервые появился ещё в 2008 году. Его режиссёром выступил небезызвестный эксперт в киноиндустрии Дэйв Филони.

Он известен множеством работ, среди которых знаменитая сага о герое Аанге. Сериал «Войны Клонов» был представлен в виде полноценного мультфильма, повествующего о спасении сына Джаббы Хатта двумя отважными рыцарями-джедаями. В общей сложности было отснято 133 эпизода. Проект состоит из семи сезонов, каждый из которых насчитывает по 10-15 серий. Поначалу разработчики планировали ограничиться шестью сезонами. Но в 2018 году появился первый трейлер, который уведомил всех фанатов о возвращении любимых персонажей на экран. Позднее вышел уже Седьмой сезон, который и завершил историю всей саги.

Если основные фильмы кинотрилогий посвящены истории семьи Скайокеров, то в «Войнах Клонов» события сформированы вокруг ученицы будущего Дарта Вейдера, Асоки Тано, девушки из расы Тогрута. Вначале она становится падаваном рыцаря-джедая, а уже в конце сама получает джедайские способности. Асока Тано является главным героем всех семи сезонов сериала. «Войны Клонов» отчётливо показывают нам то, что нам мельком отразили в кинотрилогии 2000-х. Напомним, что Война Клонов – это крупномасштабный конфликт в фэнтезийном мире Звёздных Войн, почти такой же по масштабности, как и Галактическая Гражданская война. В данном случае между собой столкнулись две могущественные силы – Галактическая Республика и Конфедерация Независимых Систем. Обе эти фракции контролировались главным злодеем вселенной, тёмным колдуном (владыкой ситхов) Дартом Сидиусом.

Сериал прекрасно показывает нам историю возвышения Анакина Скайокера, его взаимодействие с учителем Оби-Ваном Кеноби и конечно же обучение юной Асоки Тано. Помимо этого, в «Войне Клонов» прекрасно отражены адмиралы Галактической Республики, которые уже после укрепления власти Сидиуса (канцлера Палпатина) превратились в виднейших имперских военачальников. Стоит отметить историю первой дружбы Анакина Скайокера с будущим гранд-моффом Уилхаффом Таркином. Напомним, что Таркин являлся третьим лицом в Империи и командовал боевой станцией «Звезда Смерти». В сериале фигурирует и адмирал Вуллф Юларен, впоследствии принимавший участие в совете полководцев на «Звезде Смерти». Он был показан нам мельком в 4-м Эпизоде «Новая Надежда». Без этих военачальников, у нас бы у всех возникло ошибочное мнение, будто бы Республика вся состояла из одних иномирян. Но куда же тогда девались имперские адмиралы? Почему в кинотрилогии 80-х у руля Империи так много человеческих военных? И при этом в фильмах, вышедших в 2000-х годах, Республика сплошь и рядом состоит из каких-то «орков» и «гоблинов». Люди же, как будто, и вовсе представляли собой вымирающую расу.

Ещё стоит упомянуть историю самих клонов-солдат и их могущественных командиров. В сериале детально фигурируют такие персонажи, как коммандер Рэкс или Коуди. Весьма подробно рассказана история отдельных клонов из спецподразделений. Смотришь на всё это и создаётся впечатление, что это вовсе не искусственно выращенные создания с планеты Камино, а самые настоящие живые люди. У них тоже есть свои индивидуальные особенности, суждения и мысли. Имеются страхи по поводу дальнейших битв. Все эти клоны созданы для войн и сражений, но внутри они так же хотят мира и спокойствия. Некоторые из этих существ даже сбегали с фронта, создавали собственные семьи и жили как самые обычные люди. Конечно же нам раскрывают и секрет таинственного Приказа 66 из «Мести Ситхов». Клоны были верными бойцами Республики. Эти воители никогда не подводили своих командующих из Совета Джедаев. Но вдруг после загадочных слов Дарта Сидиуса, они разом обернулись против бывших друзей и соратников. Многие из нас полагали, что Сидиус использовал колдовство, когда отдавал клонам приказ об уничтожении джедаев. Но в сериале нам отчётливо показали, что дело здесь вовсе не в магии. Волшба волшбой, а микрочипы, внедрённые в мозги биороботов, никто не отменял. Приказ 66 был запрограммирован в головной мозг каждого клона ещё с самого рождения. Это было организовано ещё Дартом Тиранусом (графом Дуку) при поддержке своего учителя Сидиуса.

Правда в сериале было и множество нестыковок. Можно взять в пример эпизод из «Мести Ситхов» 2005 года, где Анакин Скайокер был введён в Совет Джедаев, но без звания магистра. В «Войне клонов» от Филони его постоянно именуют то генералом, то магистром. Нередко можно было найти странности с положениями фракций на галактической карте. Торговая Федерация вроде бы составляет Совет КНС, но иногда в сериалах они заявляли о нейтралитете по отношению к враждующим сторонам. То же самое можно сказать про Техносоюз, члены которого снабжали бунтарские миры дроидами, космическими кораблями и всевозможными жуткими изобретениями. Так же стоит отметить и факт присутствия в КНС одних инопланетян. Хотя по истории вселенной, продуманной Джорджем Лукасом, в Совет Сепаратистов входило множество людей. Да и главная планета графа Дуку, Серенно, тоже была населена в основном человеческими существами. В сериале же войска КНС состоят в основном из дроидов и иномирских спецназовцев. Никаких человеческих ополчений на службе у бунтарей. Так же в «Войне Клонов» полностью отсутствует персонаж по имени Ян Додонна, ставший впоследствии крупным военачальником Повстанческого Альянса. А ведь Додонна просто обязан был появиться в сериале, учитывая его многочисленные победы над флотилиями КНС.

Закончился сериал в 2019 году. Седьмой сезон напоминал нам настоящую «Игру Престолов». Каждая серия считалась продолжением предыдущей. Там нам отчётливо показали историю Асоки Тано во времена Приказа 66. Правда некоторым фанатам не понравилась слишком урезанная сюжетная линия. Всё было сделано, как будто бы наспех. По словам поклонников, сериал могли бы растянуть как минимум на 20 серий и показать более подробные детали. К примеру, до сих пор остаётся неясным, почему всем известный адмирал Юларен, друг и союзник Джедаев, быстро перешёл на сторону Палпатина, когда была провозглашена Империя. Как вообще действовали людские адмиралы во время Великого Истребления Джедаев? Что они чувствовали и как реагировали на происходящее? Ничего из этого нам так и не представили. Посему некоторые фанаты остались недовольными урезанной концовкой Седьмого сезона. Продолжать дальше сериал, как известно, уже никто не планирует. Сюжетная линия официально объявлена полностью завершённой.