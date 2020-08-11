Сербия и Косово давно на грани войны. Две страны снова могут вступить в конфронтацию, и это может случиться в любой момент

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11 августа 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Несмотря на относительный мир, Сербия и Косово могут столкнуться друг с другом абсолютно в любой момент. Дело в том, что у власти в бывшей провинции Югославии давно стоит пресловутый криминальный авторитет по имени Хашим Тачи. В конце 90-х он был ответственен за убийства сотен невинных.

Официально считается, что Тачи является крупнейшим в Европе поставщиком человеческих органов. Сам он – бывший террорист и командир боевиков ОАК, известный своими преступлениями во времена Косовской войны. Его отряды не раз совершали нападения на ни в чём не повинных жителей, в основном представителей христианского населения. Активные сторонники Тачи – не меньшие преступники, чем он сам. Даже в относительно тихой Черногории косовского лидера уже ненавидят почти все. Но, тем не менее, дело против Тачи до сих пор в процессе, и он остаётся действующим президентом Косово.

В Сербии косовского лидера даже не называют президентом. Тут скорее подходит другое слово – «криминальный барон» или «король мафии». Косово давно превратилось в обитель всей европейской преступности, причём легально существующей. На территории этой страны и поныне происходят акты агрессии по отношению к мирным христианам. Любого серба могут арестовать по любому поводу, даже за малейшие подозрения. В полицейских участках нередко применяются бесчеловечные пытки. Да и сам Тачи, как поговаривают, тоже обожает причинять людям боль. Сербы во главе с Александром Вучичем, давно терпят Косово, которое уже как раковая опухоль. Но когда-нибудь их терпение попросту лопнет. Сейчас Вучич и вся администрация Сербии надеются на то, что в Гааге Тачи всё-таки не удастся увильнуть от ответственности, и этого преступника наконец-то посадят за многочисленные злодеяния. В противном случае это может привести к новому балканскому обострению уже в ближайшие годы.