Доходит до пальбы. Политическая ситуация в США всё хуже и хуже

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 августа 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Политическая ситуация в Штатах уже давно на грани гражданской войны. Сторонники радикального движения «Black Lives Matter» стремительно набирают силы. С каждым днём их численность продолжает расти.

Трамписты уже на грани отчаяния. Они не знают, что будет в стране, если действующему президенту придётся оставить свой пост. Дело доходит уже до стрельбы рядом с Белым Домом, что само по себе немыслимое явление. 10 августа один из радикалов пытался проникнуть в штаб-квартиру Дональда Трампа. Он стрелял в одного из офицеров и хотел перелезть через забор, чтобы добраться до заветной цели. Но к счастью, сотрудник охраны сумел постоять за себя и страну. Террорист был ранен, а потом в спешке доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона.

Президент Трамп уверяет всех, что ситуация под контролем. Однако простые американцы уже давно так не думают. В Америке стало страшно даже просто ходить по городу. Всё время есть риск нарваться на группы экстремистов, шастающих вокруг и устраивающих разбой. Америка ещё никогда не знала такого страшного беззакония. Полицейские почти бессильны против толп разъярённых бунтовщиков. Страдают от этого в основном самые обычные граждане, которые просто хотят жить в мире и спокойствии.