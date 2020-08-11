Пять миллионов заражённых и полная анархия. Эпидемиологическая ситуация в США на грани «армагеддона»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 августа 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Несмотря на предостережения медиков, бунты в США не утихают, а вместе с ними ухудшается и общая эпидемиологическая ситуация.

На сегодня в стране зарегистрировано более 5 миллионов случаев заражения (5 094 565). С каждым днём продолжает выявляться по 50-60 тысяч заболевших. Президент Трамп заявлял об улучшении ситуации и об эффективной борьбе с «ковидом». Но большая часть населения давно не верит подобным выводам. Люди продолжают заражаться и умирать.

Больше всего страдают те, кто проживает в неблагополучных и «гангстерских» районах. Некоторые даже не обращают внимание на явные коронавирусные симптомы. Всё это ближе и ближе подталкивает США на грань своеобразного «армагеддона». Можно привести в пример того же Джорджа Флойда, который, будучи больным коронавирусом, спокойно разгуливал по улице. Некоторые даже заявляли, что умер он вовсе не от удушения, а от того, что «ковид» начал брать своё. Вероятно таких вот Джорджей Флойдов на улицах США ещё полным-полно, и многие из них активно участвуют в беспорядках.



Медики работают буквально на износ. Они умоляют всех граждан следовать должным санитарным правилам. Но большая часть людей их совсем не слушает. В «Black Lives Matter» похоже совсем не замечают обострения коронавирусной ситуации. В США умерли уже 163 456 человек. Больные «ковидом» так же недовольны положением на родине. Те, кто особенно тяжело переживает коронавирус, советуют бунтовщикам поумерить свой пыл и прекратить разбой. Ведь все эти «повстанцы» так же рискуют своим здоровьем и подвергают опасности всех окружающих.