Хаос кому-то необходим: чего добиваются протестующие в разрушенном Бейруте

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели», Ахмад Хаж Али ]

Фото: соцсети

То, что мы видели за последние 2 дня в Бейруте, - это не протесты, это план разрушения того, что не удалось разрушить взрывом, и план разжигания гражданского конфликта.

После катастрофы появилась надежда о разблокировании эмбарго и открытии переводов финансирования, необходимое для спасения экономики и инфраструктуры всей страны, и все мы видели, как Макрон настаивал на встрече с лидером фракции верности сопротивления ( Хезболлы), и атмосфера встречи была положительная. Франция не хочет терять свои исторические интересы и позицию в Ливане и понимает, что не может игнорировать сопротивление, которое представляет большинство ливанцев, и не может рассчитывать больше на марионеток Запада и слуг саудовцев. Мы видели, что Сопротивление не бросало обвинения направо и налево, а настаивало на честном, прозрачном и профессиональном расследовании. Но рейды на здания правительственных ведомств и подстрекательство к уничтожению документов ведёт к 1-му - размытие следов долголетней коррупции, ко 2-му - сокрытию улик и доказательств виновных в халатности и, может, к тем, кто имел отношение к порту и взрыву в нем.

Несколько сотен радикально настроенных людей (« демонстранты») настроенных на разрушительные меры, служат тем внешним силам, которые не хотят, чтобы нынешнее правительство смогло стабилизировать ситуацию в стране.

Нужен хаос, и не преувеличиваю, если скажу, что если взрыв был терактом или диверсией, или внешней атаке, то эти толпы продолжают работу того же заказчика или исполнителя катастрофы.