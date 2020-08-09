Ливанский мятеж. После взрыва в Бейруте вспыхнуло всеобщее антиправительственное восстание

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9 августа 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ещё неделю назад, никто и предвидеть не мог, что Ливан захлестнёт настоящая катастрофа. Сейчас же эта страна на грани мощнейшего политического кризиса в истории.

После недавнего взрыва в порту Бейрута, по всему государству вспыхнули массовые восстания против власти. Местные жители винят в случившейся катастрофе свой правящий режим. Особенно агрессивны те, кто лишился жилья. Они заявляют, что трагедия произошла непосредственно из-за коррупции и халатности чиновников. Бунтовщики требуют немедленной отставки правительства и назначения новых лидеров. Протестующие устроили с силовиками настоящие уличные бои. Один полицейский даже погиб в результате столкновений. Властям же пришлось призвать на помощь военных.

Буквально вчера восставшим удалось овладеть большей частью правительственных зданий. Более 700 человек пострадало в возникших беспорядках. В ход со стороны протестующих шло всё: камни, палки, бутылки и даже коктейли Молотова. Силовики в свою очередь использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Они нещадно расправлялись с бунтовщиками и жестоко избивали. Не жалели ни женщин, ни подростков, не говоря уже про взрослых мужчин. Между тем, в самом правительстве Ливана продолжается расследование недавнего взрыва в порту. Всё больше становится популярной теория о террористическом акте или ракетном ударе со стороны неизвестных сил. В первые же дни после взрыва ливанцы пытались обвинить во всём Израиль, но позже они полностью отказались от этой гипотезы.