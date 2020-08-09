Всё только начинается. Коронавирусные авторы вероятно готовят новые удары по миру

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 августа 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Всё плохое, что мы успели познать в первой половине 2020 года, может быть лишь прелюдией к настоящей катастрофе. Коронавирусное происхождение до сих пор не установлено. В ВОЗ очевидно знают про всё, что связано с «уханьской пробиркой», но благодаря неизвестным причинам, они даже сейчас не собираются делиться нужной информацией. Они продолжают рассказывать всем небылицы про якобы зоонозность вируса.

Во всём мире уже 19 миллионов заболевших. Больше 710 000 пациентов скончались от осложнений. По своей масштабности коронавирус больше всего напоминает «испанку», эпидемия которой пришлась на начало ХХ века (1918-1919 гг.). Если бы не эффективное противодействие вирусу в разных странах, жертв могло бы быть гораздо больше. Вероятно, сейчас число погибших уже исчислялось бы миллионами.

Большая часть людей на планете считает Covid-19 искусственной формой жизни, выведенной учёными. Вот только мнения по этому поводу совершенно разные. Одни заявляют про непосредственную вину Китая, другие говорят про неизвестные террористические организации. Теория о так называемом мировом правительстве кажется уже многим настоящим бредом. Но никто не отменял тот факт, что у террористов, ответственных за коронавирусное распространение, могут быть связи, как минимум, в десяти крупных державах. Очень странной выглядит сложившаяся обстановка в США. Группировка «Black Lives Matter» задолго до июньских событий считалась не более, чем кучкой экстремистов в соцсетях. Сейчас же эта организация активно распространяет пропаганду против действующей власти и организовывает тысячи протестов по всем Соединённым Штатам. Конспирологи полагают, что некие силы могут спокойно стоять за созданием в США нестабильной политической ситуацией. Вполне вероятно, что эти силы связаны с теми, кто устроил на Земле коронавирусный ад. Ведь именно после протестов распространение вируса ускорилось в десятки раз.

Не менее загадочной выглядит и ситуация в Ливане. До сих пор не выявлена точная причина масштабного взрыва, разрушившего половину города. К тому же сразу же после трагедии в стране начались восстания. Тысячи людей, нарушив всякие санитарные правила, повылезали на улицы и принялись захватывать правительственные здания. Не стоит исключать тот факт, что и здесь все могли действовать по тщательно продуманному плану. Террористы, ответственные за создание и распространение Covid-19, возможно задумали устроить собственный передел мира, и для этого они спокойно могут использовать не только подбросы вируса, но и всевозможные провокации. Чем больше людей на улицах, тем больше шанса для заражения миллионов и дальнейшей нестабильности в государстве. Пессимисты полагают, что всё худшее только начинается, и в скором времени террористы нанесут по планете новые удары. Однако не стоит забывать и про технологический уровень нынешнего человечества. Кем бы ни были эти таинственные организаторы коронавируса и массовых революций, они всё равно рано или поздно будут найдены. Ведь не исключено, что их уже давно ищут по всем государствам мира.