«Ты должен слушать людей». Ким Кардашьян потребовала от Уэста выслушать мнения всех политконсультантов

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8 августа 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Известная миллионерша и бизнесвумен Ким Кардашьян чрезмерно устала от выпадов своего супруга Канье Уэста, будущего кандидата в президенты США. Насколько мы знаем, Уэст давно известен своей нестабильной психикой и странным поведением.

Он даже умудрился побывать в психиатрической лечебнице с диагнозом биполярного расстройства. Данный вид заболевания очень опасен во всех смыслах, так как это подразумевает полнейшую неоднозначность человека. К примеру, больной (в данном случае рэпер Канье Уэст) может одновременно ненавидеть и так же одновременно любить свою избранницу. Судя по последним сообщениям Кардашьян, ей приходится не слишком легко с психически нестабильным мужем, у которого меняется настроение не по дням, а по часам. Естественно всё это отражается и на детях, которые в последнее время выглядят не слишком радостными.



Недавно Ким заявила, что всё-таки поддержит Уэста в его движении к президентскому посту. Но она ясно поставила условие, по которому будущий глава государства должен прислушиваться ко всем политконсультантам, которые были им наняты. Чтобы стать достойным лидером, Канье необходимо прислушиваться ко всем политическим советникам, и самое главное научиться адекватно принимать любые решения. В противном случае, это может поставить под удар целую страну и ввергнуть её в пучину террора. Персон с биполярным расстройством крайне опасно допускать до власти, по мнению многих политических экспертов.