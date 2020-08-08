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«Отступление? Нет, не слышали!» Несмотря на заявления Трампа о спаде коронавируса, болезнь всё ещё продолжает «калечить» Штаты

, 13:11 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Отступление? Нет, не слышали!» Несмотря на заявления Трампа о спаде коронавируса, болезнь всё ещё продолжает «калечить» Штаты
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно Дональд Трамп заявил о том, что коронавирус начинает отступать, и вот уже в скором времени Соединённые Штаты ждёт весьма радостное известие о вакцине. Заветное лекарство от «уханьской пробирки» пообещали изготовить и выпустить до 3 ноября.

По словам действующего лидера США, вакцин будет несколько, и ждать их придётся совсем недолго. Спад действительно наблюдается, хотя и незначительный. В сутки по-прежнему продолжает выявляться по несколько десятков тысяч заболевших (в данном случае по 40-50 вместо 70). Но медицинские эксперты не советуют людям раньше времени праздновать победу. Вирус до сих пор распространяется по всем областям государства, и общая эпидемиологическая обстановка может измениться в любую минуту.

На сегодня в США общее число заболевших насчитывает почти 5 миллионов человек (точная цифра – 4 941 796). Почти 2 миллиона (1 623 870) успешно вылечились от болезней. 161 356 человек скончались от осложнений. В большинстве штатов всё ещё остаются закрытыми многие развлекательные центры, включая театры, бары и рестораны. По количеству заражённых лидирует Лос-Анджелес. Там сейчас 193 000 инфицированных. «Отступление ковида? Нет, не слышали», - заявляют пользователи местных соцсетей. К тому же по всей стране не утихают массовые бунты против действующей власти.

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