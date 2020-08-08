«Тик-Току Тик-Ток». Известное китайское приложение прекращает свою работу в США

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8 августа 2020, 00:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Китайское приложение «Тик-Ток», которым охотно пользовались американские блогеры, официально прекращает свою работу в США.

Причиной послужило возможное сливание данных пользователей администрацией «Тик-Тока» властям КНР. Также не обошёлся без внимания и скандал с хакерами в Хьюстоне. Многие критики китайского коммунизма давно заявляют, что сами понятия «бизнеса» и «компании» в этой стране вообще неуместны. По их мнению, все имеющиеся корпорации в КНР представляют собой не более, чем марионеток правящего режима. И вот поэтому в течение 45 дней все сделки с компаниями «Тик-Ток» и дочерними фирмами должны быть полностью остановлены.

В Вашингтоне на официальном уровне обсуждается угроза национальной безопасности, исходящая со стороны китайских корпораций. Пекин же невероятно возмущён решениями Дональда Трампа. Си Цзиньпин не понимает подобных действий и отвергает все обвинения в свой адрес. Он утверждает, что «Тик-Ток» и его союзные компании никак не могут быть завязаны с КПК. Против решения Трампа уже выступает немало американцев, в основном известные блогеры. Юные любители покрасоваться заявляют, что запрет деятельности «Тик-Тока» может привести к их полному разорению. Недавно Павел Дуров выразил разочарование в политике действующего президента США по отношению к китайским сервисам. Он считает, что политические дрязги правителей никак не должны затрагивать интернет. Ведь страдают в основном не руководители государств, а самые обычные граждане.