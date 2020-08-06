Если Хашим Тачи останется у власти в Косово, Европа обречена

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6 августа 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Хашим Тачи – один из худших европейских лидеров современности. Можно сказать, что это последний из кровавых тиранов на европейской территории. Вот уже почти 20 лет он возглавляет самопровозглашённую республику Косово и продолжает отравлять жизнь, как албанцам, так и христианскому населению подконтрольной страны. Впрочем, размах его преступлений куда более широкий.

По данным экспертов, он имеет связи, как с мафиозными организациями планеты, так и с подпольными медицинскими компаниями. К тому же Хашим возможно сотрудничает с крупными исламистскими группировками. Велика вероятность и его договоров с организацией «ИГИЛ» (запрещена в России), но это пока официально не доказано. Тачи известен своей торговлей человеческими органами, оружием и даже наркотическими веществами. Помимо этого, действующий лидер Косово и Метохии уже прославился своими бесчеловечными убийствами в конце 90-х годов.

Как считают аналитики из Балканских регионов, Тачи стремится всеми силами к созданию Великой Албании. Правда, это будет уже не совсем Албания, а скорее аналог Косовской империи во главе с преступным синдикатом. Власть диктатора расширяется с каждым годом. Его защищают лучшие из юристов. У него отличные связи даже в Соединённых Штатах. Недавно Тачи получил 42 военных внедорожников из США. Договор между ним и компанией «AM General» был заключен ещё несколько лет назад. По его условиям, Тачи может заполучить до 50 элитных боевых машин. Он спокойно выставляет союзников на обозрение и охотно делится своей радостью на Facebook. Преступник намерен создать могущественную и боеспособную армию для защиты от «окрестных врагов». По словам нынешнего главы Косово, армия его страны не станет ни на кого нападать, и лучшее вооружение необходимо лишь только для обороны. Но Тачи уже давно никто не верит.

Положение сербских христиан в Косово остаётся незавидным уже многие десятилетия. Местные полицейские из этнических албанцев без жалости пытают сербов даже за незначительные оплошности. Любого славянина могут арестовать по подозрению в «терроризме» и немедленно доставить в участок. Европа и США отчего-то закрывали глаза на преступления в Косово. И лишь только в этом году Хашим Тачи официально предстал перед Гаагским трибуналом. Многие местные жители, включая балканских славян, жаждут услышать новости о тюремном заключении Тачи и боятся, что дело ограничится лишь простой отставкой. Есть и пессимисты, утверждающие, что военный преступник Косово сумеет избежать ответа за геноцид и сохранит свою власть вплоть до собственной смерти.

Все эксперты склоняются лишь к одному выводу. Если Тачи останется у власти и сохранит контроль над Косово, обречена будет вся Европа. Власть этого человека не угаснет, а продолжит расширяться. Это приведёт к массовому разгулу преступности не только на Балканах, но и по всем окрестным государствам. К тому же никто не отменял повторение войны с Сербией. Никто не знает, на чью сторону встанут НАТО и Евросоюз, если Хашим всё-таки атакует своих христианских соседей.