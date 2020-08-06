Сам рискуешь умереть и дом не защитишь от бандитов

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6 августа 2020, 01:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Сторонники движения «Black Lives Matter» требуют наказать супругов Макклоски за оборону собственного дома.

Ещё 28 июня семья адвокатов Макклоски при попытке вторжения на их территорию протестующих не стали церемониться с бунтарями. Дело случилось в Сент-Луисе во вполне приличном квартале. Оборонявшихся от беспредельщиков супругов никак не назовёшь бандитами и хулиганами. Напротив, это самые настоящие законопослушные граждане, профессиональные юристы и адвокаты, истинные защитники правосудия. Когда разъярённая толпа направилась к их дому, Макклоски вышли навстречу агрессорам в полном вооружении. Экстремисты обвиняли их в расизме и угрожали убить их всех, включая любимую собаку. Они грозились подвергнуть мужчину и женщину зверским пыткам. Макклоски не стерпели подобной выходки и даже наставили на бунтарей оружие. Мятежники сочли эти действия за проявление «ярко выраженного расизма» и «агрессии по отношению к мирным жителям».

Сейчас дело Макклоски решается. Но их поддерживают уже многие сторонники Дональда Трампа. Большая часть трампистов считает, что семейство было обязано хоть как-то защищать свой дом. Неизвестно, что могли сделать безумные бандиты, устраивающие хаос на улицах и грабящие всё вокруг. Мятежники же не только осудили действия Макклоски, но и даже направили десятки тысяч петиций на имя правительства с требованием наказать семью. К несчастью, некоторые правоохранители тоже встали на сторону бунтарей. Прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер уже показала своё истинное нутро, публично защитив «несчастных митингующих». А вот губернатор Миссури Майк Парсон обещал помиловать Макклоски, если их всё-таки приговорят к тюремным срокам. Вопрос с семейной парой, защищавшей собственный дом, до сих пор решается. Экстремисты из «Black Lives Matter» требуют для них едва ли не 30 лет тюрьмы.

Сторонники Трампа и поныне недовольны сложившейся ситуацией в США. Похожих случаев становится всё больше и больше. «И собственный дом не защитишь от бандитов», - заявляют недоумённые пользователи соцсетей, в основном представители белого населения, «А что тогда делать? Позволять варварам всё растаскивать? Или убивать тех, кого ты любишь?».