Почти как в России. В современной Турции сохраняются проблемы олигархов и бедняков

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5 августа 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Развивающийся неоосманизм в Турции, похоже, никак не влияет на вечную проблему богатых и бедняков.

Олигархов в бывшей Османской империи весьма хватает. Правда в 2019 году местные СМИ сообщали о резком падении доходов турецких граждан. По версии Forbes, число крупных миллиардеров в этой стране насчитывает 29 человек. Среди них такие влиятельные люди, как Эмман Ылыджак, владелец холдинга «Rennaisanse Construction», шоколадный магнат Мурат Улькэр, гарвардский выпускник и глава «Fiba Holding» Хосни Озегин и конечно же биоинженер Осман Кибар, активный борец с раком по всему миру. Вот только огромнейшие состояния олигархов никак не могут помочь обычным жителям в пути к нормальному существованию. По данным сентября 2019 года, около 58% турок не могут вообще позволить себе отпуск вдали от дома, не говоря уже о больших излишествах.

По официальной статистике, в 2019 году уровень бедности в Турции составил почти 14%. Количество должников перед финансовыми учреждениями увеличилось до 70%. Из-за валютного кризиса 2018 года серьёзно пострадала покупательная способность страны. Эти события привели к резкому росту цен и потере почти миллиона рабочих мест. А ещё сыграли свою роль бесконечные вклады в вооружение и политика неадекватного капитализма. В прошлом году в Турции всерьёз говорили о вспышке массовых самоубийств из-за обнищания и бедности. Малоимущие семьи травили себя всевозможными ядами. Невозможность разрешения финансовых проблем доводили людей до безумия. Но всё же находились и некоторые спасители, которые повторяли подвиги древних героев. К примеру, в Стамбуле в 2019-м действовал загадочный аноним, который подбрасывал деньги в дома малоимущих и даже оплачивал многие их кредиты. Себя этот человек просил именовать Робин Гудом. Истинную личность «защитник народа» так и не раскрыл, но очевидно, что он владеет неплохим состоянием.

Сейчас же в Турции наблюдается серьёзный кризис ввиду недавно прошедшей коронавирусной пандемии. Covid-19 обрушивал даже могущественные экономические системы, вроде тех, что преобладают в США или в странах Европы. Турцию же он едва не довёл до фатального состояния. Тысячи людей по всему государству оказались без работы. При этом олигархия сохранила практически всё, что имела, а если и понесла потери, то самые незначительные. Большая разница между финансовыми «монстрами» и неимущими в этой стране по-прежнему сохраняется. К тому же с каждым днём укрепляется власть национального лидера Эрдогана, который, по мнению критиков, заботится лишь о собственном величии. Невероятная жадность богачей и нежелание делиться с другими грозит серьёзным расколом в турецком обществе.