Хаотичный карантин. Индия по-прежнему сражается с коронавирусом

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4 августа 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в Индии по-прежнему неудовлетворительная. Несмотря на постепенные снятия ограничений и карантинных мер, количество заражённых продолжает возрастать с каждым днём.

В стране активно действует авиационное сообщение, но при этом не работает метро. Эпидемиологическая обстановка стремительно догоняет бразильскую. Низкий уровень жизни и почти полное отсутствие здравоохранения во многих регионах могут привести к настоящей. К тому же не стоит забывать, что беднейшие слои населения в Индии и без того гибнут от страшных условий проживания. На сегодня в стране уже почти 2 миллиона заболевших (общее число – 1 855 745). Количество выздоровевших с недавних пор возросло, и сейчас их уже 1 миллион и 230 000. Число умерших от осложнений приближается к 40 000-м (точные цифры – 38 938 человек).

В Индии среди заражённых не только простые люди, но и высшие члены общества. В июле поступали сведения о заражении известных актёров, вроде Амитабха Бахчана и Айшварьи Рай. Совсем недавно, 2 августа, местный министр внутренних дел Амит Шах заявил о том, что подхватил коронавирус. «Я госпитализирован по совету врачей и не чувствую себя плохо», - заявляет государственный деятель, «Но всё же прошу всех, кто со мной общался в последние недели – срочно изолироваться». Не так давно министр контактировал с главой правительства Индии Нарендрой Мори. В высших эшелонах власти полным-полно пожилых людей, для которых Covid-19 может стать убийственно тяжёлым испытанием. Многие индийцы уже отказываются от эзотерических практик и веры в чудесное избавление от заразы. Значительно повышается доверие к самым обычным врачам, денно и нощно трудящихся над спасением людей.

Из-за коронавирусного распространения в Индии сильно обострились синофобские настроения. Ухудшает положение непрекращающийся конфликт между странами в Восточной Ладакхе. Местные жители нередко винят КНР в создании «ковида» и в многочисленных военных преступлениях.