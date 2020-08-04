ВСУ сосредотачивают технику и артиллерию у линии противостояния с ДНР

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Военнослужащий батальона "Патриот" ВВ МВД ДНР Егор Гайдай в интервью сообщил о концентрации ВСУ техники, живой силы и артиллерии вблизи линии фронта. По его мнению, украинские военные имеют плохую боевую подготовку, а силы и средства стягиваются бездумно. Сообщает телеканал «Царьград».

Егор Гайдай считает, что, сосредотачивая технику и артиллерию в одном месте, ВСУ как бы приглашает ополчение ДНР повторить Иловайский или Дебальцевский котел. Боевым качествам украинского воинства дана очень низкая оценка, более того критикуются решения украинских командиров. Конечно же боевой настрой Егора – радует. Но, все же хочется надеяться, что он выражает свое мнение, а не взгляд на происходящее командования ополчения ДНР или 1-го АК. Потому что недооценка противника может дорого обойтись милиции Донбасса. Впрочем, переоценка врага тоже не приветствуется.

Конечно же мнение человека воюющего (обстрелянного – как говорят военные), познавшего на себе все тяготы боев - интересно. Но не стоит забывать, что это взгляд из окопа. Пулеметчик не может видеть объемную картину и дает лишь субъективную оценку происходящего. В целом в его рассказе чувствуется усталость от войны и с той и с другой стороны. Мотивированность добробатов, похоже, также слегка угасла, но еще тлеет, поэтому от них стоит ожидать военную активность. Бойцы ВСУ и в начале войны особого рвения воевать не проявляли.