Индия и Китай по-прежнему на грани войны

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4 августа 2020, 01:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несмотря на проведённые переговоры между Индией и Китаем и несмотря на разные договорённости солдаты КНР до сих пор остаются в спорных районах озера Пангонг-Цо.

На территории Ладакха и поныне является полем противодействия между двумя крупными странами. По официальной статистике, со стороны индийцев погибло уже не менее 20 человек. Со стороны китайцев не заявляется о потерях, но многие эксперты полагают, что погибшие всё же имеются. Пограничные столкновения продолжаются более двух месяцев. В основном возникают рукопашных схватки. В ход идёт практически всё, что попадается под руку. Индия всеми силами пытается остановить пограничный конфликт и не допустить его превращения в полномасштабную войну.

Си Цзиньпин заявляет, что солидарен с решением Индии прекратить столкновения и желает мира. Но всё же китайские солдаты не уходят и продолжают появляться в спорных землях. В Нью-Дели требуют, чтобы власти Поднебесной немедленно вывели войска из Восточного Ладакха. Главная цель – полный отвод боевых сил КНР от озера Пангонг-Цо. В Индии планируют обсуждать события в Ладакхе на высоком политическом уровне. Критики китайского коммунизма не советуют доверять словам Си Цзиньпина и всерьёз опасаются глобальной войны. Ведь в случае возникновения полноценного конфликта, армия КНР способна попросту уничтожить Индию. Индия и так ослаблена коронавирусным наступлением и распространением заразы. Любая война приведёт к катастрофе и полностью разрушит всю экономику страны.