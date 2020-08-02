Раскол неизбежен. Американское общество раздробилось на две враждующие группировки

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2 августа 2020, 23:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Активисты из «Black Lives Matter» давно перешли все границы и превратили Соединённые Штаты в настоящий оплот анархии.

Президент Трамп уже долгое время стоит на перепутье. В стране свирепствует коронавирус, никак не утихают массовые бунты, а ещё начинают подниматься демократы во главе с Джо Байденом, извечные противники республиканцев. Более того, один из агрессивных и психически нестабильных афроамериканских рэперов по имени Канье Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост в США.

Противостояние между «Black Lives Matter» и трампистами всё больше начинает попахивать гражданской войной. «Призраки» полномасштабного конфликта уже вовсю витают над Америкой. США стремительно превращается в гигантскую пороховую бочку, готовую вот-вот рвануть.

Американское общество быстро раскололось на две враждующие группировки. За Трампа выступает всё ещё много американцев. Но, тем не менее, растёт и число сторонников радикального движения, якобы борющегося с расизмом. На деле же участники «Black Lives Matter» давно превратились в экстремистов и идеологов настоящей деспотии. Возьмём хотя бы пример с супругами Макклоски. Двое пожилых людей были вынуждены защищать свой дом от агрессивных мятежников. Бунтари угрожали убить не только их, но и их любимую собаку. Но некоторые правоохранители из Сент-Луиса оказались на стороне протестующих. За оборону собственного дома супругам пригрозили четырьмя годами тюрьмы. Подобных случаев в США становится уже немало. Но белые всё равно продолжают браться за оружие. Они уже порядком устали от толп бандитов и террористов, которые захлестнули всю Америку. Некоторые «гражданские ополченцы» успели попасть в кадры новостей и Youtube-каналов. Эти люди ни в коем образе не являются боевиками. Они лишь просто выступают за сохранение порядка и защищают свои семьи от преступников.



Бунтующие афроамериканцы не собираются отступаться. Экстремистская идеология «Black Lives Matter» воздействовала на них, не хуже коронавируса. Многие из них так же, как и белые, запасаются оружием для дальнейшего продолжения восстаний. Рост спроса на стрелковое оружие быстро вырос в США. В первом полугодии они выросли на 95%, а продажи снарядов – на 139%, по сравнению со статистикой прошлого года. Самый большой прирост пришёлся на афроамериканцев. Из-за медлительных действий Дональда Трампа некоторые его сторонники начинают отказываться от поддержки республиканцев и выступать лишь только за сохранение порядка. «Никто не может спать спокойно», - заявляют в соцсетях простые американцы, в основном представители белого населения, «Мы уже боимся завтрашнего дня. Хорошо тем, кто верит в Бога. Если бы без веры были, давно бы погибли».