Второй «ковидной» волны не будет, потому что первая ещё не закончилась

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2 августа 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Никакой второй волны коронавируса может и не быть, хотя бы потому, что первая ещё не закончилась.

В данном случае мы наблюдаем одну большую волну заболеваний, которая не прекращается с начала января. «Ковид» по-прежнему бушует на планете, уничтожая мировую экономику и подвергая систему здравоохранения невиданному прессингу. С каждым днём заражается всё больше и больше людей. Общее количество заболевших уже превышает 17 миллионов. Меры по снятию ограничений, объявленные в разных странах, были инициированы скорее из-за экономических причин, нежели из-за резкого спада заболеваемости. В Китае же коронавирусная опасность продолжает сохраняться уже долгое время. По мнению критиков властей КНР, ситуация с «ковидом» там не менялась, как минимум, с января месяца. Все рассуждения о великой победе – на деле лишь простые слова и пропаганда. Ведь не исключено, что вирус мог распространяться такими же темпами даже весной, когда Си Цзиньпин уже называл свою страну победительницей в этой беспощадной войне.

Скорее было бы разумным не разбивать коронавирусную пандемию на несколько волн, а обратить внимание на общую ситуацию. Covid-19 постепенно уходит из Европы, но при этом он буквально набросился на Южную Америку и США. Огромное количество заболевших наблюдается на Индостане и в странах Южной Африки. Индия и африканские страны рискуют остаться не только без пожилых людей, но и без половины населения. Ведь уровень жизни в этих странах настолько низкий, что умереть там можно и без всяких «ковидов». Давно известная малярия и различные виды лихорадок выкашивают местных не хуже «уханьской пробирки». В сельских регионах никакого уровня здравоохранения не наблюдается. Местные жители предпочитают лечиться древними знаниями или колдовскими практиками знахарей. Коронавирусная пандемия далеко не закончилась, а только вступила в финальную фазу. Посему рассуждения про первые и вторые волны попросту неуместны. Пандемия есть пандемия, и она либо закончится, либо превратит наш мир в сплошное Средневековье.