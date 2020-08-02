Первая в мире биовойна. Коронавирусная катастрофа больше походит на Третью Мировую

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2 августа 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Буквально в конце июля украинский секретарь из Совета Безопасности и Обороны Алексей Данилов заявил, что коронавирусная катастрофа уже давно напоминает Первую Биологическую войну. При этом он точно не сказал, кто именно стоит за созданием таинственной «химеры».

«Люди лишаются рабочих мест», - утверждает военный эксперт, «80% авиации не производит полётов». Создаётся впечатление, что Третья Мировая, о которой не раз говорили политологи, уже давно началась. И эта война стала намного страшнее, чем все предыдущее. Происхождение Covid-19 до сих пор неизвестно. Большая часть стран мира склоняется к тому, что вирус был создан искусственным путём и представляет собой мощнейшее супероружие в истории планеты. Одни винят в сотворении «ковида» Китайскую Народную республику, другие – США, а третьи заявляют про существование неизвестных террористов.

Коронавирус продолжает своё распространение по планете и по-прежнему уничтожает людей тысячами. В сутки умирает по 5-7 тысяч человек. Общее число погибших стремительно приближается к отметке в 700 000. Среди них огромное количество пожилых или тех, у кого слабый иммунитет. Если вирус не остановится и продолжит уносить столько же жизней в день, то к следующему году мир потеряет, по меньшей мере, 3 миллиона людей. Если «ковид» ускорится и не угаснет, то могут погибнуть десятки миллионов и даже сотни. Всё как на настоящей мировой войне. Скорее всего, теория об искусственном происхождении действительно правдива. Об этом ясно говорят немало подтверждённых фактов. Вирус спокойно мог быть создан в Уханьской лаборатории, но вот причастность к нему правительства КНР ещё нужно суметь доказать.

Не исключено, что учёные в этой лаборатории были попросту подкуплены неизвестными террористическими группировками. Они могли работать над оружием втайне от властей. Впоследствии, вирусологи могли передать образцы экстремистам, которые спокойно распространили «химеру» по всем странам мира. Если это действительно правда, то все обвинения с Си Цзиньпина снимаются автоматически. Недавно в нескольких европейских странах провели анализы канализационной воды конца декабря 2019 года. Там уже присутствовали коронавирусные элементы.

Французы и итальянцы были в недоумении, когда обследовали сточные воды. Полученные данные вводили в замешательство многих экспертов, особенно вирусологов. Появились многочисленные слухи о подброшенных заражённых материалах. К тому же не раз поступали сведения о том, что Covid-19 существовал в Китае ещё осенью прошлого года. Просто власти КНР не желали раскрывать правду и трубить на весь мир тревогу. Они полагали, что могут справиться с угрозой самостоятельно.