«Это животное должно умереть». Дональд Трамп осудил отмену смертной казни для террориста Царнаева

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2 августа 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Недавно стало известно, что апелляционный суд США отменил смертный приговор для чеченского террориста Джохара Царнаева.

Напомним, что он являлся одним из главных участников Бостонского теракта в 2013 году. Тогда Джохар действовал не один, а вместе с братом Тамерланом, которого он лично прикончил, проехавшись по нему грузовиком. В теракте погибли 3 человека, а 280 получили многочисленные ранения. У многих жертв были оторваны конечности. Ранения были настолько страшные, что даже бывалым медикам становилось плохо от их лицезрения. Особенно сильно пострадали дети. Сами братья Царнаевы, по многим сведениям, были радикальными исламистами и имели связи с террористическими группировками. Несмотря на то, что лидер Чечни Рамзан Кадыров отрицал обвинения в сторону Царнаевых, братья тем не менее являются худшими из всех исламистских убийц планеты. Они прекрасно знали, что на проводившемся марафоне будет множество детей.

Сейчас Джохар Царнаев заключён под стражу. В тюрьме он проведёт все оставшиеся годы жизни. Но многие американцы требовали для экстремиста смертной казни, в том числе и сам президент США. Дональд Трамп не понимает решения суда и не принимает его. «Это животное должно умереть. Оно убило слишком много людей», - заявляет глава Соединённых Штатов, «Отменять приговор - нелепость». Но всё же судья Рожери Томпсон, принимавший участие в постановлении, утверждает, что пожизненное заключение никто не отменял, и порою вечное заточение может быть даже хуже смерти. Расследование дела братьев Царнаевых до сих пор продолжается. Считается, что в радикализации этих людей виновна их же собственная мать, склонная к слишком ортодоксальному исламу.