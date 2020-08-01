«До конца августа никого не пустим». Европа по-прежнему в «блокаде» для многих стран мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

С сегодняшнего дня Россия официально открывает границы для Великобритании, Танзании и Турции. Авиакомпании уже возобновили перелёты. Однако большая часть Европы всё ещё остаётся закрытой до россиян, и так, скорее всего, будет, как минимум, до конца сентября.

Не стоит доверять официальным данным об отмене ограничений в конце августа. Коронавирусная пандемия до сих пор не закончилась, и распространение «уханьской пробирки» продолжается по планете. Число заражённых по всему миру уже зашкаливает за 17 миллионов.



В Европе уже начинают избавляться от последствий прошедшей волны, но о победе всё ещё говорить рано. В той же Великобритании число заболевших достигает более 300 000 человек. Количество выздоровевших всё ещё очень незначительное. Во Франции заражённых больше 220 000. К тому же недавно там объявили об ускорении распространения инфекции. В Черногории полно заболевших коронавирусом в северных регионах. Эпидемиологическая обстановка остаётся весьма нестабильной. Особенно тяжёлый удар пришёлся по европейской экономике и системе здравоохранения. Тысячи людей лишились денежных запасов и оказались на грани нищеты. Государственные системы помогали далеко не всем. Победившие коронавирус страны до сих пор только оправляются от прокатившейся катастрофы. Во многих государствах Европы и поныне действуют строгие меры для прибывающих из-за границы. В магазинах и торговых центрах нельзя появляться без масок. Нарушения влекут за собой большие штрафы.

Медики советуют россиянам воздержаться от поездок не только в Европу, но и вообще в другие страны. Опасность для людей представляет не только вирус, но и всевозможные аферисты. Нередко в погоне за путешествиями можно нарваться на преступников, которые несомненно воспользуются случаем пополнить собственные кошельки.

Некоторые перевозчики могут предлагать возможность поездки в Милан или Рим уже в ближайшие недели. Но в самый последний момент они, как правило, выдают своё истинное нутро и заявляют об отмене рейсов из-за отсутствия разрешения на полёты. Деньги они, разумеется, обратно не возвращают, и вместо них выдают специальные ваучеры. Эти самые ваучеры на деле являются лишь обыденной «филькиной грамотой», которые не представляют никакой юридической ценности. В итоге туристы теряют огромные суммы и не получают компенсации.