Похоже, что надолго. Коронавирус по-прежнему забирает жизни и распространяется по Земле

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 августа 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Несмотря на отчаянную борьбу человечества с «ковидом», вирус продолжает своё распространение по планете и по-прежнему забирает жизни. На сегодня в мире зарегистрировано почти 18 миллионов заражённых (точное число 17 639 185 чел), 680 тысяч 575 пациентов уже скончались.

Создаётся катастрофическая ситуация. С каждым днём выявляются по несколько сотен тысяч заболевших коронавирусом. Наиболее худшее положение наблюдается в США, Индии и в Южной Америке. Страны данных регионов рискуют вообще остаться без пожилых людей. Вирус не щадит ни стариков, ни инвалидов, ни тех, у кого имеются хоть какие-то побочные заболевания. Подобные темпы рискуют подвергнуть заражению до 100 миллионов жителей планеты уже в ближайший год. Однако стремительно растёт и число выздоровевших. Сейчас количество исцелившихся уже зашкаливает за 10 миллионов (точная цифра – 10 365 177).



По словам директора ВОЗ, в ближайшие полгода не стоит даже думать о прекращении пандемии. Всё пока только начинается. Эпидемиологическое плато так и не было достигнуто. Пандемия до сих пор остаётся чрезвычайной ситуацией для мирового здравоохранения, и этот статус она сохранит на очень долгий срок. Через 3 месяца планируется провести новый саммит по вопросам «коронавирусной войны». На нём будут приняты дальнейшие решения по противодействию «уханьской пробирки». Точное происхождение вируса по-прежнему официально неизвестно, либо же попросту скрывается. Ходят слухи, что большая часть государственных лидеров планеты уже давно осведомлена о том, как именно появилась эта опасная болезнь, и что же стало причиной её распространения.